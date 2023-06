“Sapeva del tradimento da gennaio”. La disperazione della sorella di Giulia

Giulia Tramontano, la giovane donna di 29 anni - al settimo mese di gravidanza - uccisa una settimana fa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello a Senago, era a conoscenza della relazione che il compagno aveva con un’altra donna sin dal mese di gennaio. A riferirlo ai carabinieri della stazione di Senago, la sorella della vittima, Chiara Tramontano, lo scorso lunedì, proprio il giorno dopo della scomparsa della 29enne.

Il racconto della sorella di Giulia

“Fin dall’inizio non ho mai avuto una grande stima di Alessandro”, ha spiegato Chiara ai carabinieri; infatti, le due sorelle, nonostante vivessero lontane da ormai cinque anni, si sentivano quotidianamente tramite messaggi o chiamate ed erano solite trascorrere insieme le vacanze. Stando alle parole di Chiara, anche la sorella Giulia manifestava spesso insofferenza circa il rapporto con il fidanzato dal momento che sin dal "febbraio 2021, quando è iniziata la convivenza con Alessandro" – nella casa di Senago - "c'erano problematiche sentimentali con il compagno”, il quale era "spesso assente per lavoro", lasciando Giulia in casa da sola.

La scoperta del tradimento

Chiara Tramontano ha, inoltre, riferito agli inquirenti che la sorella era già a conoscenza della relazione che Impagnatiello intratteneva con una un’altra donna sin dal mese di gennaio: “Nel mese di gennaio 2023 mia sorella mi riferiva che Alessandro le aveva confidato di avere una relazione sentimentale con un’altra ragazza”. Proprio per questa situazione, infatti, Chiara ha spiegato che Giulia "stava pensando di abortire in quanto era incinta di Alessandro". La vittima aveva espresso le sue perplessità anche ai genitori nelle due settimane trascorse lontano dalla casa di Senago con la famiglia a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. In quell’occasione, Giulia ha rivelato di essere incinta e delle “problematiche sentimentali con Alessandro”, ricevendo il massimo supporto dal padre che le aveva assicurato "che, se ci fosse stato bisogno, le avrebbe dato tutto l'aiuto possibile".

Il rientro nella casa di Senago

Stando alle parole della sorella Chiara, Giulia Tramontato aveva lasciato la famiglia per fare rientro nella casa dove conviveva con il compagno, spiegando che “non avrebbe perdonato Alessandro, ma sarebbe tornata a Senago temporaneamente in attesa di trovare un’altra soluzione abitativa oppure tornare a casa dei genitori”. Dopo il suo rientro, Giulia ha informato la sorella dell’intenzione di trascorrere qualche giorno di vacanza ad Ibiza insieme ad Alessandro, una scelta non approvata da Chiara che ha portato le due a discutere: "Il 5 aprile 2023 io e Giulia abbiamo avuto una discussione perché lei mi riferiva che, a distanza di qualche giorno, sarebbe andata qualche giorno a Ibiza insieme ad Alessandro ed io non ero d'accordo". Così, fino ai primi di maggio i rapporti tra le due sorelle si sarebbero "leggermente raffreddati" sino a quando entrambe si sono ritrovate a casa dei genitori, riallacciando i rapporti. Da quel momento Giulia e Chiara hanno continuano a sentirsi sino “alle ore 00:57 di sabato 26 maggio”, prima del tragico epilogo.