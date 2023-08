Il grande esodo di Ferragosto: stop ai cantieri, ecco le previsioni sul traffico

Saranno milioni gli italiani che si sposteranno nel fine settimana che porterà al Ferragosto: per questa ragione, i flussi del traffico su strade e autostrade saranno così intensi che Viabilità Italia prevede volumi da bollino rosso per la giornata odierna e domenica 13 agosto e bollino nero per la mattinata di sabato 12 agosto. Per questa ragione saranno centinaia i cantieri sospesi sulle nostre arterie per evitare che si possano formare code lunghe anche diversi chilometri.

Il provvedimento dell'Anas

In vista di quello che è considerato uno tra i maggiori esodi dell'anno, ecco che l'Anas (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali), ha scritto una nota in cui specifica che si lavora per "mantenere fluida la circolazione: con il monitoraggio costante del personale, il pronto intervento in caso di criticità e la massima riduzione possibile del numero dei cantieri attivi lungo la rete stradale e autostradale di competenza ". Nel caso specifico, l'Azienda fa sapere che saranno ben 811 quelli sospesi fino al primo week-end di settembre.

Le arterie più trafficate

Secondo le stime, il traffico sarà molto sostenuto verso sud e le principali direttrici che conducono alle località di vacanze soprattutto sull'area adriatica, ionica e ai confini con Francia, Slovenia e Croazia oltre alle uscite dai centri urbani. Domenica pomeriggio, invece, il traffico sostenuto sarà di rientro (per chi trascorrerà fuori porta soltanto il week-end) con possibili code verso le città. L'Anas spiega che a essere più trafficate saranno

A2 "Autostrada del Mediterraneo" che taglia Campania, Basilicata e Calabria

Autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo

Statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria

Statale 131 "Carlo Felice" in Sardegna e la 148 "Pontina" nel Lazio

la E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il Nord-Est con il Centro Italia

le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto)

I Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine

Le SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D'Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto

L' Osservatorio del traffico Anas ha fatto sapere che nel mesi di luglio il traffico è aumentato del 2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con picchi del +4% al Sud e che ha toccato il +5% in Sicilia. Aumenti si sono registrati anche rispetto al mese di giugno soprattutto sulle regioni meridionali e in Sicilia. Infine, l'autostrada più trafficata nel primo fine settimana di agosto (5 e 6 agosto) è stata la A2 "Autostrada del Mediterraneo".

I numeri di Confcommercio

Che sia mare o montagna, nella settimana di Ferragosto saranno 14 milioni gli italiani in ferie per una spesa stimata nell'ordine di sette miliardi di euro: è la fotografia dell'Osservatorio del Turismo di Confcommercio, in collaborazione con Swg, che ha messo in luce come otto vacanzieri su 10 rimarranno nel Belapese e che il 36% di essi nella propria regione di residenza. Il mare come località preferita supera la montagna perché viene scelto dal 50% di chi si trova in ferie contro il 20% di chi vuole l'altura e l'aria pura. Tra le Regioni più gettonate si trovano Liguria, Trentino Alto Adige, Calabria, Campania, Puglia ed Emilia Romagna seguite dalle Isole Maggior. Le città d'arte e piccoli borghi, invece, raggruppano il 10% delle presenze complessive. Se il 34% degli intervistati trascorrerà la settimana di Ferragosto in seconde case (proprietà o affitto), 4 italiani su 10 scelgono l'hotel: al secondo posto ecco i b&b (oltre il 22%) mentre campeggi, resort e villaggi turistici fanno segnare il 15% delle presenze.