Grave lutto per il cantautore Gino Paoli: morto il figlio Giovanni

Il cantautore Gino Paoli a sinistra insieme al figlio Giovanni scomparso venerdì

È morto a causa di un infarto il figlio primogenito del cantautore Gino Paoli. Un grave lutto avvenuto venerdì scorso. Aveva 60 anni. A renderlo noto la famiglia del cantautore che all'Ansa ha fatto sapere che l'uomo è scomparso " presso l'unità coronarica dell'ospedale Niguarda di Milano a seguito di un infarto ".

Chi era Giovanni

Primo figlio del cantautore era nato nel 1964 dalla prima moglie Anna Fabbri. Era un giornalista, direttore responsabile presso Dillingernews, e caporedattore di Lei Style, ma in precedenza aveva lavorato anche per alcune riviste Mondadori, come Diva e Donna. Il giornalista aveva raccontato il padre in un articolo che ne celebrava i 90 anni e in particolare si soffermava anche sul suo rapporto proprio con sua sorella Amanda e sullo scandalo che aveva portato alla loro nascita quasi contemporanea.

La scoperta della sorella Amanda