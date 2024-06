Guasto sugli impianti a Milano: circolazione ferroviaria in tilt in Italia

Circolazione ferroviaria nel caos in Italia a causa di un guasto che ha interessato dalle 12 circa la stazione di Milano Centrale. Per oltre due ore dal principale scalo del Nord Italia non sono né partiti né arrivati treni. A subire le maggiori ripercussioni è stata, ovviamente, la principale stazione cittadina ma rallentamenti e problemi sono stati registrati anche nei nodi di Lambrate e Rogoredo. Disagi si sono registrati anche a Lodi a causa del medesimo problema. Il guasto è stato segnalato a carico dell'infrastruttura. Alle 14.30 il problema è rientrato ma le conseguenze si ripercuoteranno ancora a lungo sulle linee interessate. Con una nota, Ferrovie dello Stato fa sapere che i problemi " sono dovuti alla disconnessione degli apparati tecnologici di gestione della circolazione. Le cause sono in corso di accertamento ".

" La circolazione è in graduale ripresa in direzione Bologna, Venezia e Genova, mentre permane fortemente rallentata sulla linea Torino - Milano ", si legge sul sito ufficiale di Trenitalia, che ha fornito aggiornamenti sulla situazione. Problemi si stanno registrando, inevitabilmente, anche a carico della linea alta velocità, che come viene segnalato, insieme ai treni Intercity e a quelli Regionali, ha accumulato un ritardo di due ore, a volte oltre. Senza considerare i treni che sono stati cancellati. Tanti sono stati i disagi ne corso della giornata, sia a Milano che nelle altre stazioni italiane e la risoluzione e il completo riassorbimento di tutti i ritardi dovrebbe avvenire solo nel pomeriggio inoltrato.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti, come si legge sul sito, e attualmente fermi, sono:

FR 9516 Salerno (5:50) – Torino Porta Nuova (13:00)

FR 9514 Taranto (6:10) - Torino Porta Nuova (16:00)

FR 9806 Bari Centrale (6:35) - Milano Centrale (13:30)

FR 9724 Venezia Santa Lucia (10:48) - Milano Centrale (13:15)

FR 8809 Milano Centrale (12:05) – Lecce (21:00)

FR 9727 Milano Centrale (12:45) - Venezia Santa Lucia (15:12)

FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) - Salerno (20:05)

FR 9539 Milano Centrale (13:10) - Napoli Centrale (18:53)

FB 8619 Milano Centrale(13:10) - Roma Termini (20:03)

FR 8811 Milano Centrale (13:35) - Lecce (21:57)

FR 9731 Milano Centrale (13:45) - Venezia Santa Lucia (16:12)

FR 8813 Milano Centrale (14:35) - Lecce (22:56)

IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40)

IC 666 Livorno Centrale (8:35) - Milano Centrale (13:58)

IC 665 Milano Centrale (12:10) - La Spezia Centrale (15:21)

EC 311 Zürich Hauptbahnhof (7:33) - Chiasso - Venezia Santa Lucia (14:42)

Il treno FR 9622 da Napoli Centrale (8:25) a Milano Centrale (13:03) oggi termina la corsa a Milano Rogoredo. ll treno FR 9726 da Trieste (9:39) a Milano Centrale (13:45) oggi termina la corsa a Brescia. Il treno FR 9637 da Milano Centrale (13:58) a Napoli Centrale (18:33) oggi ha origine da Milano Rogoredo. Il treno FR 9620 da Benevento (7:13) a Milano Centrale (12:24) oggi termina la corsa a Milano Rogoredo.

Il treno FR 9631 da Milano Centrale (13:00) a Napoli Centrale (17:33) oggi ha origine da Milano Rogoredo alle ore 13:09. Il treno FR 9633 da Milano Centrale (13:30) a Napoli Centrale (18:03) ha origine da Milano Lambrate. Il treno FR 9733 da Milano Centrale (14:15) - Venezia Santa Lucia (16:42) oggi ha origine da Brescia.