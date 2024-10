Guasto sull'alta velocità: treno Italo resta fermo a Orte. Ritardi di oltre un'ora

Ascolta ora 00:00 00:00

Guasto sulla linea Alta velocità nello snodo di Orte, dove un treno Italo è rimasto bloccato creando rallentamenti ai treni a seguire, che hanno accumulato fino a 70 minuti di ritardo. Il contrattempo si è registrato attorno alle 18 ma alle 20.50 era ancora in corso l'intervento del locomotore di soccorso. Sono in totale 9 i treni ad alta velocità che hanno subito il disagio, oltre agli Intercity e ai regionali che normalmente transitano lungo quell'arteria.

Sono giorni complicati per la circolazione ferroviaria lungo l'alta velcità italiana, che sono comunciati con l'intervento maldestro che ha portato a piantare un chiodo in una posizione che ha compromesso i collegamenti elettrici. " Questa mattina, insieme ai colleghi di FS, RFI, Trenitalia, abbiamo effettuato un sopralluogo alla cabina elettrica che alimenta gli impianti di circolazione del Nodo di Roma. È stata l'occasione per fare il punto sugli approfondimenti tecnici che abbiamo avviato dopo il guasto alla linea di alimentazione elettrica di mercoledì ", ha spiegato l'ad di FS Stefano Antonio Donnarumma. I dirigenti preposti, ha proseguito l'amministratore delegato, " e i tecnici dedicati alla gestione degli impianti hanno illustrato all’ad di RFI e al sottoscritto la catena di eventi che ha causato il malfunzionamento. Effettivamente poco prevedibile, ma comunque evitabile adottando dispositivi tecnologicamente più avanzati e procedure ancora più efficaci ".

Nel frattempo continua anche l'audizione dei testimoni in merito all'operaio, Attilio Franzini, 47 anni di Formia, morto lungo i binari, all'altezza di San Giorgio di Piano, nel bolognese, dal treno ICN 774 (Roma Termini-Trieste Centrale), in transito sulla linea Bologna-Venezia. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta per accertare le cause dell'incidente, sull'ipotesi di omicidio colposo.

È stato dimostrato che Franzini era impegnato al lavoro assieme ad una quindicina di altri operai della stessa ditta all'interno di un cantiere che interessava l'intero fascio binari della stazione di San Giorgio di Piano. Martedì 8 settembre CGIL CISL UIL di Bologna hanno proclamato, con le categorie di riferimento, uno sciopero di due ore.