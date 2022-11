Ha più di 100 anni ma dona il fegato: il trapianto record è italiano

Non ci sono precedenti nel mondo rispetto a quanto avvenuto all'Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze qualche giorno fa: una donna di 100 anni, 10 mesi e un giorno ha donato il proprio fegato prima di morire. Si tratta del primo trapianto nella storia della Medicina che avviene da una persona ultracentenaria.

"Evento eccezionale"

" A livello internazionale non risultato donazioni di organi solidi da persone decedute oltre il secolo di vita", ha dichiarato al Corriere il direttore del Centro nazionale trapianti (Cnt), Massimo Cardillo. Al massimo, fino a oggi, si era provveduto a prelevare alcune parti di tessuto come le cornee ma si parla sempre di eventi molto rari. " Siamo in presenza di un evento eccezionale che però testimonia ancora una volta la capacità tecnica e organizzativa della rete trapiantologica italiana di valorizzare tutte le donazioni, anche quelle di persone molto anziane, in modo da dare risposte efficaci all'attesa di trapianto di oltre 8mila pazienti nel nostro Paese ".

Nonostante l'età, quindi, il fegato dell'anziana signora era compatibile ed ha aiutato un'altra persona ricoverata all'Ospedale di Pisa. Il trapianto è stato realizzato grazie all'implementazione di tutte le procedure previste " per garantire la massima sicurezza del ricevente, in tutte le tappe del processo assistenziale pre e post-trapianto assicurato da tutte le nostre strutture coinvolte trapianto ", ha spiegato in una nota il prof. Paolo De Simone, Direttore dell’Unità operativa di Chirurgia epatica e trapianti di fegato dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa.

Quali sono i precedenti

Come detto, questo sarà il primo caso di trapianto in un'altra centenaria che verrà descritto in letteratura scienfitica. Fino a qualche giorno fa, la più anziana donatrice italiana era stata una donna di Fabriano, nelle Marche, morta a 97 anni e 7 mesi alla fine di ottobre del 2021. In precedenza, erano stati effettuati prelievi di tessuto in altri 97enni rispettivamente nel 2003, nel 2008, nel 2018 e nel 2019. Statisticamente, l'anno scorso sono stati 188 gli ultraottantenni che hanno donato i propri organi, il 13,6% del totale assieme ad altre 461 persone decedute a un'età compresa tra 65 e i 79 anni. L'età media nazionale dei donatori, in questo momento, è di 60,4 anni.

Un altro evento record