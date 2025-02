Hacker filorussi in azione, colpiti aeroporti e trasporto pubblico: "Attacco contro Mattarella"

Ascolta ora 00:00 00:00

Mosca contro Sergio Mattarella, ora arrivano anche gli attacchi hacker. Secondo quanto si apprende, è in corso un'ondata di attacchi informatici filorussi contro aeroporti, aziende di trasporto e banche in tutta Italia. A rivendicare l'offensiva è il gruppo NoName057: "Il presidente italiano Sergio Mattarella ha paragonato la Russia al Terzo Reich, provocando la dura reazione del Ministero degli Esteri russo. Mosca ha già promesso che tali dichiarazioni non saranno prive di conseguenze. Per simili paragoni da parte del russofobo Mattarella, l'Italia riceve missili DDoS da noi sui suoi siti web". Tra i vari siti finiti nel mirino degli hacker Intesa Sanpaolo e Aeroporto di Milano Malpensa. Già al lavoro l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che ha informato i soggetti interessati e ha avviato l'opera di supporto e mitigazione.

Fortunatamente al momento non risultano conseguenze concrete sui servizi erogati. Al momento "i sistemi funzionano, anche se sono in corso verifiche" per avere una conferma, quanto reso noto da Intesa Sanpaolo, tra le "vittime" della ritorsione contro Mattarella. Stesso discorso per il gruppo Bcc Iccrea: "Non risultano esserci disagi al momento, ma ci sono verifiche" per un miglior approfondimento della situazione. L'ultimo attacco del gruppo NoName057 risale allo scorso 11 gennaio, all'indomani della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Roma: qualche rallentamento temporaneo degli accessi e dei servizi online, che ha riguardato tra gli altri i siti dei ministeri di Esteri e Infrastrutture, della Consob, dei Carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica. In quel caso, la rivendicazione recitava: "La premier italiana Giorgia Meloni ha confermato il continuo e completo sostegno all'Ucraina durante un incontro con Volodymyr Zelensky durante la sua visita a Roma, ha riferito Palazzo Chigi. Secondo Meloni, l'Italia aiuterà l'Ucraina a difendere i propri interessi e a raggiungere una pace giusta e duratura. I colloqui sono durati circa un'ora e miravano a rafforzare la posizione di Kiev. L'Italia dovrebbe iniziare ad aiutare se stessa, e prima di tutto la sua sicurezza informatica".

NoName057 è un noto gruppo hacker che nel marzo del 2022 s'è dichiarato a supporto della Federazione Russa in seguito all'invasione dell'Ucraina. Negli ultimi anni ha rivendicato la responsabilità di attacchi contro l'Ucraina, gli Usa e vari Paesi europei Italia compresa.

Il Ddos (Distributed Denial-of-Service) è un tipo di attacco informatico che tenta di rendere non disponibile un sito web o una risorsa di rete sovraccaricandoli con traffico dannoso e rendendoli di conseguenza inutilizzabili. Attaccando server, reti di distribuzione e data center, i pirati informatici puntano a ingolfare il sito, arrecando danni al suo possibile utilizzo.