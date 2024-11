Hotel antisemita del Cadore, parla la vittima: "Siamo arrabbiati e frustrati"

Ascolta ora 00:00 00:00

" Il messaggio ci ha ferito, causato dolore e grande frustrazione ". Sono queste le parole che Eden, la ragazza che insieme al suo compagno ha prenotato il soggiorno a Selva di Cadore, che poi è stato cancellato dalla struttura per la loro nazionalità, ha affidato in esclusiva a il Giornale. L'hotel ora non è più su Booking. A comunicarlo è stata la stessa piattaforma di prenotazioni alberghiere: " Non tolleriamo discriminazioni di alcuna natura e nei rari casi in cui siamo stati avvisati di simili comportamenti da parte dei proprietari, abbiamo verificato e rimosso quelle strutture ricettive dalla nostra piattaforma, come abbiamo fatto in questo caso ". L'hotel ha giustificato il suo rifiuto con il conflitto in corso in Medioriente: " Il popolo israeliano, in quanto responsabile del genocidio non è gradito cliente nella nostra struttura ". Il Giornale ha tentato di contattare la struttura ma è stato impossibile farlo.

" Io e il mio compagno abbiamo prenotato questo hotel su Booking. Nel momento in cui abbiamo visto il messaggio siamo rimasti choccati e arrabbiati. Non ci aspettavamo che una cosa del genere potesse accadere in Italia. Abbiamo annullato immediatamente e abbiamo cercato un altro posto che ci ospitasse ", ci ha spiegato Eden, che stava per cominciare la vacanza in Italia col compagno quando ha ricevuto quel messaggio. " Le persone dimenticano l'orrendo massacro del 7/10, gli ostaggi a Gaza, i continui attacchi missilistici. Dimenticano che abbiamo il diritto di difenderci dai terroristi barbari, e che abbiamo diritto di esistere. Ci siamo anche chiesti se una cosa del genere ci sarebbe successa di nuovo durante il viaggio e se fosse stata ancora peggiore o avesse comportato violenza fisica ", continua a raccontarci. Ora lei è tornata in Israele e ha comunque fatto il suo viaggio in Italia: " Non ci ha deluso. Ci siamo goduti il ​​nostro viaggio, abbiamo potuto ammirare le viste meravigliose delle Dolomiti, incontrare italiani cordiali e gentili e sperimentare la cultura italiana e la sua deliziosa cucina. Noi israeliani amiamo l'Italia ".

Ci ha raccontato di aver concluso il suo viaggi in Italia a Venezia e che, al di là di quell'albergatore, " gli italiani che abbiamo incontrato sono stati gentili e disponibili ". Certo, la sua esperienza personale e le immagini che sono arrivate da Amsterdam lasciano il segno: " Pensiamo che ogni atto o manifestazione di antisemitismo, discriminazione o razzismo di qualsiasi tipo debba essere condannato e che coloro che ne sono responsabili debbano essere puniti dalle autorità e subirne le conseguenze ".

molti israeliani si sentono scoraggiati a viaggiare nei Paesi europei

che il governo prenda posizione e l'hotel ne paghi le conseguenze

A causa dei recenti avvenimenti, ci spiega Eden, "" e in relazione al suo specifico caso auspica, come è successo, "".