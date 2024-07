I Campi Flegrei tremano ancora: terremoto di magnitudo 4.0 sentito anche a Napoli

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora una forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei. Il nuovo movimento tellurico è stato registrato alle 13,46 di oggi, venerdì 26 luglio, dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano. Il sisma, anche a causa della scarsa profondità, è stato avvertito distintamente non solo nei comuni nell’area flegrea come Pozzuoli e Bacoli, ma anche in numerosi quartieri di Napoli fino al centro storico della città partenopea. In base ai primi dati diffusi la scossa di terremoto, avvenuta ad una profondità di circa 4 km, è stata di magnitudo 4.0. L’epicentro al largo del Golfo di Pozzuoli.

Al momento non sono stati segnalati danni e feriti. Ma la paura è stata tanta. Già decine i messaggi pubblicati sui social in merito alla nuova scossa di terremoto. Su X (ex Twitter) l’hastag #Terremoto è tra le tendenze del momento. “Qui a Pozzuoli si è sentita forte. L’ospedale si muoveva come una foglia. Un po’ di paura, ma i sanitari ci hanno rassicurati", ha scritto un utente.

#terremoto qui a Pozzuoli si è sentita forte. L’ospedale si muoveva come una foglia. Un po’ di paura, ma i sanitari ci hanno rassicurati — Carol (@ac_sorrentino) July 26, 2024

Un altro ha anche sottolineato che la scossa è stata lunga. Così come ha evidenziato anche Daniele, che abita in zona Mergellina, che raggiunto telefonicamente ha detto di aver avuto la sensazione che il sisma sia stato forte e sia durato a lungo.

Veronica, residente a Fuorigrotta, ammette di aver sentito il terremoto anche se non in maniera forte ma ha visto il lampadario muoversi: "Mi ha chiamato mio padre che si trova a Marano (comune del Napoletano, ndr) per dirmi che lui lì lo ha sentito forte. Qualcuno nel mio palazzo è uscito di casa ed è andato in altre abitazioni ai piani inferiori".