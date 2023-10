"Hanno ragione a preoccuparsi". È allarme terrorismo a Milano

Tra lunedì sera e martedì mattina, l'Europa ha scoperto di essere ancora fortemente vulnerabile sul profilo della sicurezza. A Bruxelles un uomo è riuscito a penetrare nel centro del capoluogo belga nonostante i controlli serrati di una città sede di istituzioni europee e a sparare a sangue freddo ad alcuni tifosi svedesi, uccidendone due. Ed è successivamente stato ricercato per 13 ore, tenendo sotto scacco il cuore dell'Europa. Mentre in Belgio l'assalitore, un tunisino, veniva "neutralizzato" dalla polizia, a Milano le nostre forze dell'ordine traevano in arresto due egiziani, di cui uno con cittadinanza italiana, perché esistono prove concrete della loro radicalizzazione e affiliazione con l'Isis. Uno scenario agghiacciante sullo sfondo di una guerra in Medio Oriente che ha tratti religiosi e che potrebbe aver risvegliato la "guerra santa" degli islamici in Europa.

" Sulla sicurezza, credo che i milanesi abbiano ragione di essere preoccupati. Anch'io lo dico da tempo che, purtroppo, la situazione va monitorata e che si devono dare delle risposte molto chiare e forti in questo ambito ", ha detto il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Sottolineando proprio l'acuirsi della guerra tra Israele e Palestina, l'esponente leghista ha invocato una nuova stagione di controlli serrati in Lombardia e, soprattutto, a Milano. Gli attacchi in Francia e in Belgio sono un segnale troppo forte per essere ignorato e nel nostro Paese non mancano i luoghi di aggregazione islamica dove queste persone possono trovare terreno fertile.

Ed è lo stesso sindaco di Milano ad ammetterlo, lo stesso che ha dato poco tempo fa il consenso per la costruzione di una nuova moschea in un quartiere della città che mostra già problemi di ghettizzazione e tracce di islamizzazione, a confermare l'allarme. Anche se rivendica la sua decisione. Quella del terrorismo, ha affermato Beppe Sala, " è una paura che ritorna. Il punto va affrontato. Perché io mi sono battuto perché ci siano le due o tre moschee necessarie sul territorio? Perché così è più facile controllare la cosa ". Non è così per quanto riguarda " quelle abusive. Se ci dividiamo e, alla ricerca di voti di consenso, assumiamo posizioni demagogiche non funziona perché il rischio di radicalizzazione c'è anche da noi ".