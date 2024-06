I nostri amici orsi vanno protetti

Ascolta ora 00:00 00:00

Gentilissimo Feltri,

siamo entrambi convinti animalisti e di lei apprezzo tanto l'impegno a favore degli orsi, che in Trentino vengono criminalizzati soltanto perché, e qui uso le sue parole, fanno gli orsi. L'altra sera è stato visto e filmato mentre si aggirava per le vie di un piccolo comune in provincia di Trento un delizioso esemplare. L'evento ha riattivato subito coloro che chiedono l'abbattimento di questi magnifici animali per ragioni di sicurezza. Ma nessuno si è fatto male, quindi perché riaprire le solite polemiche contro i nostri amati orsi? Queste bestie sono una risorsa e non un pericolo.

La prego, intervenga ancora, in difesa dei nostri plantigradi.

Eugenio Martinelli

Caro Eugenio,

ho avuto modo di visionare il video amatoriale, girato da un automobilista di passaggio e disponibile sul web, in cui si vede l'orso a cui tu ti riferisci, che mi ha suscitato un sentimento di profonda tenerezza in quanto nelle immagini l'animale appare spaesato, sembra non riuscire a ritrovare la strada per tornare nei boschi, anche se sappiamo bene che queste bestie sono in grado di orientarsi e che il cucciolone avrà imboccato senza troppe difficoltà il sentiero che lo ha riportato nel suo habitat naturale. Il fatto è avvenuto a Malé, in Val di Sole, provincia di Trento, un'area in cui gli avvistamenti non sono rari. Pensa che solo qualche giorno addietro, ossia nella notte degli scrutini per le elezioni europee, tra domenica e lunedi, un altro orso, se non lo stesso, è stato osservato muoversi all'interno di Bozzana, frazione del comune di Caldes. Precisiamo subito: nessuno è rimasto ferito e nessun danno questi animali hanno arrecato a luoghi o cose. Il loro passaggio è stato del tutto inoffensivo, lieve, quindi non mi spiego la violenza di certi commenti, come quello di un consigliere provinciale, Claudio Cia, il quale ha parlato, a proposito dell'orso in questione, di pericolo e di potenza letale. Termini ed espressioni esagerate, i quali tuttavia non stupiscono ove teniamo conto della circostanza che lo stesso Cia è riconosciuto essere tra i piú convinti e accaniti promotori della legge che consente di ammazzare ben otto orsi l'anno. Sempre per ragioni di sicurezza, nonostante gli orsi non facciano del male a nessuno. Certo, si tratta di bestie, il cui comportamento può diventare aggressivo allorché si sentono in pericolo e hanno quindi paura. Come risolvere dunque la questione evitando che qualcuno possa farsi male? Di sicuro non macellando gli orsi innocenti, bensì facendo in modo che non si sentano minacciati dall'essere umano. La violenza è la soluzione a cui ricorre lo stupido.

E di stupidi ne abbiamo tanti. Dovremmo finirla di perseguitare gli orsi, di rinchiuderli, di condannarli a morte, di stordirli con i farmaci, di castrarli per renderli sedentari, operazioni e pene che ha subito, ad esempio, lo straordinario orso M49 le cui magnifiche imprese ci hanno per mesi appassionato e tenuto con il fiato sospeso. Tifavamo per lui, affinché, all'ennesima fuga, non fosse riacciuffato dai suoi persecutori e messo dietro le sbarre.

La politica deve fare di più per tutelare animali e cittadinanza. Ma questo compito è condizionato dalla malsana tendenza di soggetti presenti all'interno dei partiti di accarezzare, per puro interesse, i cacciatori, che costituiscono un importante bacino di voti. Promuovere la caccia all'orso o roba simile è una maniera di strizzare l'occhio ad una fetta di elettorato garantendosene il favore. Il tutto a spese di deliziosi animali la cui sopravvivenza è nostro dovere tutelare.

Le associazioni animaliste ritengono che siano carenti, se non addirittura assenti, misure adeguate di prevenzione volte a porre in sicurezza residenti, escursionisti e animali e che sia questo a determinare il cosiddetto sconfinamento, ossia l'accesso delle fauna selvatica ai centri

abitati. Ecco, prima di pensare e proporre l'uccisione dell'orso, sarebbe opportuno adottare quei provvedimenti e quegli accorgimenti volti ad evitare che gli orsi possano spingersi a ridosso dei centri urbani ed entrarvi.