I pro Pal ci riprovano: "Blocchiamo Malpensa, facciamo l'intifada". Ma è un flop

Sindacati e pro Pal pronti a bloccare uno dei principali scali milanesi per la situazione nella Striscia di Gaza e per esprimere il sostegno all'iniziativa della Flotilla

Previsto per oggi alle 10 lo sciopero organizzato al Terminal 1 di Malpensa dal sindacato Usb, a cui ha aderito anche il Cub, per i contratti di lavoro, la situazione nella Striscia di Gaza e per esprimere il sostegno all'iniziativa della Flotilla. I primi membri dell'organizzazione sono arrivati poco dopo le 9, e hanno iniziato a mettere le bandiere del sindacato e a montare gli speaker. Per il momento, nessun vessillo della Palestina in vista. Le forze dell'ordine sono già presenti sul posto: tre camionette della polizia e due volanti, oltre ai carabinieri.

Poco dopo le 10.00, sono arrivate le prime persone con la kefiah al collo, e trpe giovani hanno portato una bandiera della Palestina e una dei Giovani palestinesi. Presente anche un gruppetto di Cambiare Rotta e, tra le poche decine di persone presenti, uno indossa una pettorina e sventola una bandiera del Movimento 5 Stelle.

La manifestazione è iniziata poco prima delle 11, con un intervento che ha spiegato il motivo dello sciopero: contratti per i lavoratori aeroportuali di cui sono insoddisfatti e sostegno alla Flotilla, e opposizione alla guerra nella Striscia e all'invio di armi a Israele. Dopo l'intervento, dai pochi presenti si è levato un coro di "Free Palestine".

Nel secondo intervento, un rappresentante dell'Usb si è scagliato contro quella che ha definito come "economia bellica", puntando il dito contro i programmi di riarmo europei. Immancabile l'attacco al governo Meloni, definito "fascista", pur riconoscendone le apertura alla creazione dello Stato di Palestina. Poi, la chiamata all'intifada e alla rivoluzione.

Successivamente, ha parlato una rappresentante degli studenti, che oltre agli appelli per lavoratori e Palestina, ha puntato

il dito contro la Cgil per uno sciopero "imbarazzante" e ha espresso la volontà delle frange studentesche di bloccare il Paese tutto per fermare le spedizioni verso lo Stato ebraico, al grido "Non un chiodo per Israele".

