Cosa c'è dietro l'omicidio di Treviso: la relazione di Vanessa con il killer e la denuncia per stalking

Era una storia triste e complessa quella che Vanessa Ballan, la 26enne uccisa a coltellate martedì fuori casa sua, nascondeva ai familiari e al compagno. Il suo presunto assassino lo conosceva bene, perché per un breve periodo aveva intrattenuto una relazione sentimentale clandestina con lui. La ragazza era innamorata del marito, il 28enne Nicola Scapiniello, con cui si era fidanzata giovanissima, a 15 anni, e quella storia, durata pochissimo, voleva mettersela alle spalle. Non aveva intenzione di rovinare un matrimonio per un colpo di testa e aveva detto all'uomo che continuava a cercarla con insistenza di non infastidirla più. A quanto pare, proprio quello stalker, denunciato ai carabinieri dalla donna negli ultimi tempi, l'avrebbe ammazzata. Si tratta di Bujar Fandaj, 41 anni, ora fermato con l'accusa di omicidio aggravato e trasferito in carcere in attesa della decisione dei giudici.

La vicenda

Vanessa e Nicola erano considerati una coppia modello: un bambino di 4 anni e un altro in arrivo per la gioia dei familiari, che non lo avevano saputo da molto. Nicola lavora con il padre, nella ditta edile, mentre Vanessa, dopo il diploma, era stata assunta come commessa all'Eurospin di Castelfranco Veneto. Proprio lì aveva conosciuto Fandaj. L'uomo faceva le consegne per un'azienda al supermercato. Quando ha visto la 26enne si è subito invaghito di lei e ha cominciato a farle la corte. Per un periodo è stato ricambiato dalla donna che, poi, ha deciso di troncare la storia. Questa scelta radicale, però, non è stata accettata dal 41enne che ha inziato a perseguitare Vanessa nel tentativo di convincerla a tornare con lui e a lasciare il marito.

Le minacce

Fandaj avrebbe incominciato ad assumere atteggiamenti violenti ricattando e minacciando di morte la donna. A un certo punto avrebbe anche detto alle 26enne che era pronto a mostrare video intimi al marito. Oltre allo stalking, quindi, si perpetrava anche il reato di revenge porn. Nonostante fosse preoccupata di non far conoscere il suo tradimento al marito, vista la gravità della situazione, Vanessa ha deciso di denunciare l'ex amante. I carabinieri hanno perquisito la casa del kosovaro e gli hanno sequestrato il telefono. La ragazza, però, per paura che Nicola scoprisse tutto, aveva cancellato i messaggi che scambiava con l'uomo. Per questo motivo il giudice non aveva emesso nessuna misura cautelare nei confronti di Fandaj, anche perché sembra che le vessazioni fossero cessate dopo l'intervento delle forze dell'ordine.

L'omicidio

Dopo poco, invece, Vanessa Ballan è stata uccisa a coltellate e l'unico sospettato dell'omicidio è proprio l'ex amante kosovaro, che avrebbe un movente considerato valido dagli inquirenti. Oltretutto, con molta probabilità, Fandaj non aveva preso bene la notizia che la 26enne aspettava un altro bambino dal marito. La donna si era messa in maternità e ormai tutti sapevano della gravidanza. "È un dolore enorme per noi - ha dichiarato al Corriere della Sera il direttore del punto vendita Alberto Pompeo - ho ancora qui sulla scrivania i certificati del congedo, ho davanti ai miei occhi lo sguardo limpido e sereno di Vanessa, non riesco a credere che non ci sia più" .

Il procuratore