I Tik-Toker non demordono: "Invaderemo di nuovo Roccaraso"

Serviranno le misure di contenimento messo in atto dai dai sindaci di Roccaraso e di altri Comuni limitrofi, a fermare l'enorme flusso turistico da Napoli e dalla Campania? La risposta è probabilmente no perché i tik-toker che lo hanno causato continuano a pubblicare video invitando i propri followers ad aderire al pacchetto-vacanza di un giorno sulle piste di sci abruzzesi.

La "vacanza" mordi e fuggi low cost

Il pacchetto per visitare Roccaraso e zone limitrofe, davvero a buon prezzo, costa in media 30 euro a persona. SI parte da Napoli intorno alle 6,30 e si ritorna nel pomeriggio. (non è però inclusa la pulizia dopo il disastro lasciato sulle piste dall'orda di visitatori). La seconda ondata sarebbe già pronta e a dare notizia di questo nuovo assalto è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi Sinistra, che sarà presente domenica prossima a Roccaraso e ha fatto sapere che nonostante le riserve, sono in tanti i tik-toker napoletani che pubblicano inviti a recarsi sul posto al "grido" di: " Tutti a Roccaraso, dobbiamo invaderla ".

Già 20mila prenotazioni

Al momento sarebbero già 20mila le prenotazioni e continuano ad aumentare: " Le polemiche dei giorni scorsi e i provvedimenti che saranno adottati dai sindaci di Roccaraso, Castel di Sangro, Pescocostanzo, Rivisondoli e Rocca Pia, con l'avallo dell'Anas, per fissare il tetto dei cento bus, e della Prefettura dell'Aquila sembrano non avere alcun effetto sulla febbre delle gite sulla neve che, anzi, rischia di diventare una vera epidemia portando scompiglio, caos, congestione e degrado nelle località sciistiche abruzzesi ", spiega Borrelli aggiungendo: