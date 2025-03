"Vai fare in..." e l'immigrato aggredisce la troupe di Fuori dal Coro: ecco cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Tendopoli alla luce del sole, case dismesse trasformate in luoghi di violenza e illegalità. Ma non solo: ora perfino le vecchie sedi dell’amministrazione comunale che diventano campi dove immigrati irregolari risiedono abitualmente. Questo è il quadro dipinto dall’ultima puntata di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento politico condotto da Mario Giordano su Rete 4 ogni mercoledì sera.

Questa volta la troupe di Fuori dal Coro si trova a Parma, una delle tante città ormai vittima di un degrado e di una violenza da parte di molti stranieri irregolari. Vicino a Parco nord si trova una ex sede dell’amministrazione comunale, ora trasformata in una tendopoli a cielo aperto. Qui la giornalista e l’operatore con la telecamera vengono aggrediti senza ritegno da un immigrato straniero visibilmente alterato. “Vai fare in cu*o, vaffan**lo, grida appena vede le telecamere. E si agita: “Vai via, vai via”. L’immigrato ha con sè una padella e non ha alcuna paura ad usarla. Prima si avvicina alla giornalista e poi, a stretto giro, mette nel mirino l’operatore. Dopo avere inseguito i due reporter con una padella in mano, infatti, lo straniero decide di colpire ripetutamente l’operatore alla schiena. Le immagini, purtroppo, parlano chiaro.

#Parma, parco nord.

Minacciati e aggrediti da stranieri che vivono in una tendopoli che un tempo era la sede dell’amministrazione comunale.



Il servizio di Letizia Modica a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/Lyci3GWpsB — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) March 19, 2025

A essere esasperati di questa situazione irreale sono gli stessi residenti della zona. Incalzati dalle domande della giornalista di Fuori dal Coro, gli intervistati esprimono tutta la loro disapprovazione. “Parma era un gioiello, si viveva benissimo. Ora è diventata un Far West”, spiega un cittadino. In effetti, a pochi metri dal centro, la città è diventata teatro di spaccio e violenze.

“Siamo veramente disperati, noi ormai non ce la facciamo più. La città ormai è allo sbando e non sappiamo come fare”, attacca un altro cittadino sentito dalla trasmissione di Giordano. Una denuncia che raccoglie la maggior parte delle lamentele di una grande fetta di italiani.