Inaugurata a Bari la "foresta urbana": ecco City Tree, il progetto anti inquinamento di JTI e Save the Planet

Un'installazione urbana progettata per catturare gli agenti inquinanti e purificare l’aria circostante per quasi 10mila persone ogni ora. Ma anche in grado di condensare al suo interno gli stessi benefici di una piccola foresta cittadina, assorbendo lo smog e rilasciando aria pulita. La nuova struttura si chiama City Tree, è stata promossa da JTI Italia e Save the Planet, e inaugurata il 9 giugno in Largo Sorrentino, a Bari.

La foresta urbana di Bari

Questa foresta urbana in miniatura, grazie alla sua tecnologia, contribuisce anche a raffreddare l’ambiente circostante e a ridurre la cosiddetta “isola di calore”, un fenomeno tipico delle grandi città. Il progetto del City Tree non si limiterà, inoltre, a purificare l’aria cittadina, ma offrirà anche un’analisi puntuale dello stato di inquinamento dell’area circostante.

In virtù dei sensori inseriti all’interno della struttura, infatti, l’installazione sarà in grado di monitorare la qualità dell’aria, raccogliendo dati che verranno poi forniti al Comune attraverso report mensili, permettendo all’Amministrazione di tenere sempre sotto controllo la presenza degli agenti inquinanti nell’ambiente.

Sustainable Cities

L’iniziativa, che punta a migliorare la qualità dell’aria anche laddove non è possibile piantumare alberi veri e propri, si colloca all’interno di Sustainable Cities, campagna nata dalla collaborazione tra Save The Planet e JTI Italia per monitorare la sostenibilità ambientale e sociale delle città italiane, promuovendo interventi concreti di concerto con le amministrazioni locali.

Oltre a Bari, infatti, la partnership tra le due realtà ha già toccato diverse città italiane, come Genova, dove è stata finanziata la realizzazione di una nuova “zona verde” in Piazza Piccapietra, o Pesaro, dove è stato realizzato un murales ecologico contro intolleranze e discriminazioni.

C’è poi un altro particolare del quale tenere conto: il posizionamento del City Tree, che non è affatto lasciato al caso. Il luogo dell’installazione è stato studiato dai giovani ricercatori di Lombardini22 - società di progettazione che promuove azioni di impact investing raccordando architettura, comunità e sostenibilità e partner tecnico del Progetto insieme a Pensieri e Colori - con un metodo data driven innovativo basato sulle neuroscienze applicate allo spazio. Grazie al quale, le persone saranno agevolate ad accogliere i messaggi positivi che verranno proiettati sullo schermo della struttura, conferendo al progetto anche una forte valenza sociale.

L’inaugurazione del City Tree

Presenti all’evento di inaugurazione, l’Assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso, il Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia Lorenzo Fronteddu e la Presidente di Save the Planet Elena Stoppioni.

" Abbiamo accolto con grande interesse questa iniziativa, che promette molteplici ricadute positive, prima su tutte il miglioramento della qualità dell'aria ", ha commentato il Sindaco di Bari, Antonio Decaro. " Ogni piccolo passo in avanti che facciamo per contribuire a migliorare il clima della nostra città è importante. Ben vengano, quindi, interventi come questo, che si integrano con le azioni messe in campo dall'amministrazione comunale su più fronti: dall'incremento delle aree verdi, alle politiche sugli incentivi alla mobilità sostenibile fino all'efficientamento degli edifici comunali. Tecnologie come questa sono certamente uno strumento importante, che va nella medesima direzione delle nostre azioni a vantaggio del benessere dei cittadini. Dunque, guardiamo con grande attenzione ai risultati di questa speciale installazione, che speriamo possa risultare efficace nella riduzione dello smog ", ha aggiunto lo stesso Decaro.



" L'installazione City Tree è la dimostrazione concreta di come innovazione e tecnologia possano essere al servizio della salvaguardia dell'ambiente e del benessere ", ha invece dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bari, Giuseppe Galasso. " Questa struttura, promossa da JTI Italia e Save the Planet, risulta del tutto coerente con la strategia portata avanti dall'amministrazione comunale che ha puntato sullo sviluppo della mobilità sostenibile, sull'incremento degli spazi verdi e delle piste ciclabili e sul rafforzamento del tpl proprio per migliorare la qualità dell'aria in città. Anche la localizzazione scelta, in uno degli spazi urbani maggiormente trafficati, è frutto di una valutazione accorta ", ha spiegato lo stesso Galasso.

L’importanza della sostenibilità

" Siamo davvero orgogliosi di aver contribuito a questa installazione. Il nostro percorso con JTI Italia prosegue per agire, concretamente, sul tema della sostenibilità. Nello specifico, City Tree è un esempio di come ricerca e tecnologia possano essere di aiuto per il nostro pianeta. Ma si può anche definire un vero e proprio trailer delle città del futuro ", ha affermato Elena Stoppioni, Presidente di Save the Planet. " Il progetto rappresenta la dimostrazione di come sia possibile cambiare le città, partendo da contesti di vita quotidiana. Quello che deve partire oggi da Bari è uno stimolo, affinché sempre più iniziative come questa vengano portate avanti da privati, amministrazioni o semplici cittadini ", ha quindi concluso.