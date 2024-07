Gli incendi causano forti ritardi ai treni ad alta velocità

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora problemi sulla rete ferroviaria italiana. A causa di un incendio scoppiato intorno a Orvieto, qualche ora fa era stata sospesa la circolazione dei treni dell’Alta Velocità fra la Capitale e Firenze. Le fiamme, è stato specificato, non hanno interessato la sede ferroviaria. Questi, però, non sono gli unici disagi. Perché altri sono stati segnalati su tratto Roma-Napoli dove sono stati sospesi i treni regionali dalla Capitale verso Formia. Problemi li hanno avuti anche gli automobilisti che percorrevano la Roma-Fiumicino.

Ma andiamo con ordine. Il primo incendio di vaste dimensioni registrato nel pomeriggio è scaturito proprio a ridosso della Roma-Fiumicino. Secondo le prime informazioni le fiamme sono divampate intorno alle 14 per motivi in via di accertamento in una area di sterpaglie a ridosso della carreggiata, all’altezza del km 6, subito dopo l’uscita per Eur e Magliana.

Subito si è alzata una colonna di fumo nera. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunte tre squadre da Cerveteri, Eur e La Pisana. A queste si è aggiunta anche la squadra specializzata in interventi boschivi di Fiumicino. Una situazione delicata che inevitabilmente ha mandato in tilt anche il traffico stradale: si sono formate, infatti, lunghe file in direzione del litorale.

Come se non bastasse, in questa torrida giornata estiva si è sviluppato anche un altro grande incendio. Questa volta le fiamme sono divampate intorno alle 15 vicino Orvieto, non lontano dai binari dell’alta velocità. Il fumo sprigionatosi dalle fiamme ha reso necessario la sospensione dei treni sia dell’alta velocità che convenzionali fra Roma e Firenze. "È in corso l'intervento dei vigili del fuoco per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. È stata potenziata l'assistenza e l'informazione ai viaggiatori", ha spiegato Rfi.

Poco fa la stessa Rfi ha annunciato che la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa sulla linea AV Roma – Firenze. Resta ancora sospesa la linea convenzionale fra Roma e Firenze.

Problemi sono stati segnalati anche sulla circolazione ferroviaria fra Roma e Napoli a causa di un vasto incendio che si è sviluppato intorno a Pomezia. Le fiamme hanno costretto i treni dell’Alta Velocità a rallentamenti.