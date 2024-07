Incendio di un camion in A1, traffico in tilt tra Firenze e Mugello

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave La situazione

Lunghissime code si sono registrate nella mattina del 18 luglio sull'autostrada A1 al km 267 in direzione Nord tra Calenzano (Firenze) e Barberino del Mugello a causa di un mezzo pesante per il trasporto di mezzi agricoli finito in fiamme: a causa dello stop forzato alla circolazione e dell'intervento dei vigili del fuoco di Firenze e Barberino, se in un primo momento le auto incolonnate in fila raggiungevano i 4-5 km, stime successive parlano anche di oltre 10 km di coda Firenze Scandicci verso nord.

Per domare le fiamme sono state inviate sul posto due squadre di pompieri con due autobotti: i mezzi di soccorso sono riusciti a arrivare sul posto andando contromano, verso sud, dal casello di Barberino del Mugello grazie alla scorta della Polizia Stradale e dei mezzi di Società Autostrade. L'incendio ha coinvolto l'intero camion e sarebbe divampato dalla motrice: grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco è stato spento prima che potesse interessare il carico. Dopo le operazioni di messa in sicurezza, la prima a essere riaperta è stata la corsia di sorpasso dell'A1 verso Bologna.

Con la riapertura della corsia la situazione va lentamente migliorando ma agli automobilisti che transitano in zona il consiglio è di uscire a Calenzano per percorrere la Strada Provinciale 8 Barberinese e far rientro in autostrada soltanto una volta giunti a Barberino del Mugello così di evitare di rimanere imbottigliati in coda. Le operazioni di spegnimento del mezzo pesante sono iniziate intorno alle 9 di questa mattina mentre, soltanto due ore più tardi, si è proceduto al raffreddamento del mezzo.

Sulle proprie pagine social, Luceverde Infomobilità ha informato dell'incendio che ha coinvolto il mezzo pesante nell'area autostradale sopra menzionata spiegando che dalle 12 circa in poi il traffico non risulta più bloccato con le code in via di esaurimento e la riapertura anche della seconda corsia in direzione Nord.

Tutti i guidatori, in ogni caso, possono sempre aggiornati in tempo reale consultando le mappe di Autostrade per l'Italia e informarsi, nel caso specifico, sullo smaltimento del traffico nell'area interessata dall'incendio al mezzo pesante di questa mattina.