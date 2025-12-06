Incidente sull’autostrada Torino-Aosta: muore una neonata sbalzata fuori dall'auto

Una tragedia ha colpito la provincia di Torino nella serata di sabato 6 dicembre. Una bambina di pochi mesi ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A5 Torino-Aosta, all’altezza del comune di Volpiano. La madre della piccola è rimasta ferita ed è stata subito soccorsa dai sanitari del 118.

Coinvolte più vetture

Secondo le prime informazioni raccolte, l’incidente ha coinvolto più veicoli. Ancora non sono chiare le cause dello schianto, le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica grazie alle testimonianze dei presenti e agli elementi raccolti sul luogo del sinistro.

Le prime ricostruzioni

Stando a una prima ricostruzione, la piccola sarebbe stata sbalzata fuori dall’auto e travolta da un altro veicolo. Si tratta di una ricostruzione provvisoria, ancora da confermare, mentre gli inquirenti continuano a indagare per capire come sia potuto accadere un evento tanto drammatico.

I soccorsi sul posto

Immediatamente dopo l’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i mezzi di soccorso del 118 di Azienda Zero. La madre della bambina è stata trasportata in ospedale per le cure del caso, mentre per la piccola non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso

La polizia

stradale sta analizzando le condizioni dei veicoli coinvolti e raccogliendo le dichiarazioni dei testimoni. Gli accertamenti mirano adello scontro e a ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.