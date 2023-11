Cade mentre ripara una lampadina al Merlata Bloom: grave un operaio

È ricoverato in gravi condizioni un operaio di 59 anni vittima di un infortunio sul lavoro nel nuovo centro commerciale Merlata Bloom (Milano). L'uomo secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto da una scala mentre stava sostituendo una lampadina. Subito soccorso, le sue condizioni sul momento non sono sembrate gravi, ma giunto al Policlinico i medici hanno riscontrato una emorragia celebrale in corso e lo hanno ricoverato in codice rosso.

Come è avvenuto l'incidente

L'uomo sarebbe caduto dalla scala durante la sostituzione di una lampadina, nel nuovo centro commerciale aperto da pochi giorni, che ha però già visto due incidenti sul lavoro. Martedì 14 novembre un manovale era caduto da una scala fratturandosi una gamba, proprio il giorno prima dell’inaugurazione.

Stamattina i responsabili del centro hanno subito chiamato il 118 intervenuto con un’ambulanza e un’auto medica. Poi sono arrivati gli agenti della questura a cui sono affidate ora le indagini. Questi dovranno capire in che modo l'uomo sia caduto dalla scala e se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. Toccherà poi agli ispettori dell’Ats accertare se fossero state rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La situazione della sicurezza in Italia

Secondo l'ultima indagine dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering, nei primi sette mesi del 2023 sono 559 le vittime sul lavoro in Italia, delle quali 430 in occasione di lavoro (+4,4% rispetto a luglio 2022) e 129 in itinere (-17,8% rispetto a luglio 2022). Ancora alla Lombardia va la maglia nera per il maggior numero di vittime in occasione di lavoro (74). Seguono Veneto (40), Lazio (36), Campania e Piemonte (33), Emilia Romagna (31), Puglia (29), Sicilia (26), Toscana (21), Abruzzo (16), Marche (14), Umbria e Calabria (13), Friuli Venezia Giulia (12), Trentino Alto Adige e Liguria (11), Sardegna (10), Basilicata (5) e Valle d'Aosta e Molise (1).

È sempre il settore Trasporti e Magazzinaggio a registrare il maggior numero di decessi in occasione di lavoro circa 61. Ed è seguito dalle Costruzioni (58), dalle Attività Manifatturiere (51) e dal Commercio (32). L’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro), ha stilato una sorta di classifica sulle lesioni più frequenti che accadono. Per il 53,3%: si tratta di fratture, per il 15,8%: lussazioni e distorsioni e nel 13%: contusioni.