Incredibile ma vero. Evaso arrestato: indossava un costume da evaso

Dopo il furbetto del cartellino che, per non farsi riconoscere, timbrava col volto chiuso in una scatola di cartone, pensavamo di aver toccato il limite del ridicolo. Ma da Spoleto arriva una storia che, in tema di travestimenti, batte tutti. Difficile pensare infatti a qualcosa di più originale di un evaso che, per evadere, indossa abiti da evaso. Se poi fosse un semplice pigiama a righe o un vero e proprio costume (Carnevale è alle porte...) da galeotto non è dato sapere. A tal proposito fa però testo il mattinale della questura che - come riporta il «Corriere dell’Umbria» - riferisce espressamente del «fermo di un uomo evaso nella notte dagli arresti domiciliari e trovato in strada mascherato con un completo da detenuto americano, a righe bianche e nere orizzontali».

L’uomo era stato recentemente sottoposto agli ai domiciliari con «controllo mediante dispositivo elettronico perché, in violazione delle prescrizioni dell’autorità giudiziaria, era stato trovato fuori dalla propria abitazione mentre si aggirava in strada brandendo una spranga di ferro».

Ma, nonostante il provvedimento restrittivo, il 52enne è stato sorpreso ieri dai poliziotti del commissariato di Spoleto mentre percorreva corso Garibaldi vestito con un «abito da carcerato». Forse per portarsi avanti col lavoro... Dopo avere convalidato l’arresto, il giudice ha disposto infatti la custodia cautelare in carcere. Dove, per lui,non ci sarà neppure bisogno di una divisa nuova...