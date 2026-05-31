Incubo per i passeggeri di un aereo: ore bloccati senza poter scendere

Ottanta persone sono rimaste bloccate per ore a bordo di un aereo Ryanair a causa del maltempo, senza nemmeno poter scendere dal velivolo. Il fatto è accaduto all'aeroporto Orio al Serio di Bergamo nella giornata dello scorso giovedì 28 maggio.

Il volo Ryanair Bergamo–Bristol sarebbe dovuto partire alle 17.15, ma a causa del maltempo e dell'intenso traffico aereo non ha potuto decollare e per tale ragione è rimasto fermo per ore. Gli 80 passeggeri, tuttavia, si trovavano già all'interno dell'aeromobile e non è stato loro permesso di scendere. Il risultato sono state oltre cinque lunghe ore d'attesa. Ciò che ha causato un certo malumore è stato il fatto che ai passeggeri non è stato consentito di lasciare l'aereo e fare ritorno al terminal.

La tensione si è fatta sentire presto, anche perché a bordo del velivolo si trovavano anche dei bambini. Qualcuno ha avuto necessità di acquistare dell'acqua e altri prodotti necessari alla prolungata permanenza.

Purtroppo, come spiegato dalla società che gestisce lo scalo di Orio al Serio (Sacbo), la fortissima perturbazione ha reso impossibili tutte le operazioni di decollo e atterraggio. È rimasto tutto fermo per circa un'ora e mezza. Quando la situazione si è resa più favorevole, i voli sono ripresi, ma a quel punto il traffico era considerevolmente intasato, e molti sono stati costretti ad aspettare.

Chiaramente ciò ha causato ulteriore ritardo.

Il volo Ryanair Bergamo–Bristol è riuscito a decollare solo alle 23.15. Considerato il grande ritardo la compagnia aerea irlandese ha fatto sapere ai passeggeri che sarà possibile richiedere un rimborso.