"Inseparabili in vacanza": la campagna del ministero della Salute contro l’abbandono degli animali

"Inseparabili in vacanza". È questo il nome della campagna social messa in atto dal ministero della Salute contro l’orribile e criminale fenomeno dell’abbandono degli animali domestici. Un fenomeno ripugnante che, purtroppo, si accentua in modo particolare in estate, in coincidenza con le partenze per le vacanze.

C’è chi si "libera" del proprio animale senza pensarci due volte, quasi come se fosse un oggetto che ormai non serve più. Gli stessi amici pelosetti che durante tutto l’anno ci fanno compagnia e ci regalano amore profondo e fedeltà incondizionata. Una piaga, quella dell’abbandono degli animali, che purtroppo è difficile da estirpare. Ma abbassare la testa di fronte a questo scempio non è possibile. Tra l’altro non va dimenticato che questo vile gesto ha un grave impatto non solo sullo stesso animale che lo subisce ma anche sul resto della società. L'abbandono, infatti, rappresenta un grande pericolo per la circolazione stradale. Ogni anno si registrano numerosi incidenti causati da animali vaganti o randagi. L’abbandono degli animali è punito dal Codice Penale (art. 727 c.p.) con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Il ministero della Salute ha voluto dare il proprio contributo per cercare di arginare questo fenomeno. Il messaggio è chiaro: le vacanze si avvicinano e possono essere vissute in compagnia del proprio animale. Anzi, si può approfittare del periodo estivo per rafforzare il legame con gli amici a quattro zampe. La campagna "Inseparabili in vacanza" sarà diffusa in questo periodo sui canali social del ministero, come Facebook, Instagram e Twitter.

"I nostri amici animali meritano amore e cure costanti ogni giorno perché l'unico posto giusto per loro è accanto a noi. La campagna vuole mettere in evidenza come viaggiare insieme agli animali ci permette di rafforzare il legame affettivo e di apprezzare la bellezza della natura attraverso i loro occhi curiosi con consigli per il loro benessere in vacanza" , ha evidenziato il ministero della Salute. Per promuovere il messaggio è stato messo a punto un apposito filtro Instagram, in linea con lo stile generale della campagna, che invita le persone a farsi una foto con il proprio animale in un momento di relax o vacanza, anche quello della partenza e a condividerla sui social menzionando il ministero stesso per essere ricondivisi.

La campagna arriva nei giorni in cui si sta parlando delle misure che verranno inserite nel nuovo disegno di legge sulla sicurezza stradale che verrà discusso in Parlamento. Tra queste vi è quella della revoca o della sospensione della patente, proposta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, proprio per coloro che abbandonano animali in strada.