Intitolazione di una via e cittadinanza onoraria: L'Aquila omaggia Silvio Berlusconi

L'Aquila intitolerà una via cittadina (o una piazza) a Silvio Berlusconi e gli confererirà anche la cittadinanza onoraria. Lo ha deciso nelle scorse ore il consiglio comunale, approvando l'ordine del giorno presentato dalla consigliera di Forza Italia Maria Luisa Ianni. "Lui stesso si definì amico di questa città e lo è stato fino in fondo. Un grazie di cuore a Silvio Berlusconi per l’opportunità offerta per far continuare a vivere questa nostra città e questi nostri territori", il commento di Ianni, in una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook. "Con lui finisce un’epoca, per Forza Italia. Che in questa nuova fase avrà un ruolo che immagino continuerà ad essere forte, presente e determinante negli equilibri della politica di centrodestra. Non solo a livello locale, ma anche nazionale e internazionale”. Un omaggio arrivato dalla città colpita nel 2009 dal sisma che causò oltre trecento vittime.

I consiglieri comunali aquilani hanno ricordato, nel corso dell'ultima seduta, anche la vicinanza mostrata dal Cavaliere (allora presidente del Consiglio) nei confronti del territorio: nei giorni successivi a quel 6 aprile del 2009, spostò proprio nel capoluogo abruzzese il vertice del G8 inizialmente previsto alla Maddalena, portando i politici più influenti del mondo a rendersi conto con i loro occhi dei danni causati dal terremoto. Sono stati ricordati anche i successivi investimenti per L’Aquila, con la realizzazione in pochi mesi del "Progetto C.A.S.E.". E alla fine, è arrivato il via libera convinto da parte della maggioranza di centrodestra, con l'opposizione di centrosinistra che si è opposta definendo "divisiva" la figura di Berlusconi.