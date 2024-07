Studenti carenti in matematica e italiano: i risultati del Rapporto nazionale Invalsi 2024

Ascolta ora 00:00 00:00

Non sono tutti dati negativi, ci sono importanti segnali di ripresa post-Covid ma ancora persistono alcune carenze specialmente territoriali: si possono riassumere così i nuovi risultati del Rapporto Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) del 2024 che mostra le maggiori differenze con gli anni precedenti. Così scopriamo che c'è una spia quantomeno arancione sulla matematica e con l'italiano ma non dappertutto.

I risultati nella scuola primaria

Il calo in queste due materie principali si evidenziano maggiormente tra gli studenti delle scuole primarie (le elementari). Il confronto nel tempo degli esiti della scuola primaria evidenzia in II primaria, dal 2023 al 2024, una diminuzione della quota di alunni e alunne che raggiunge almeno il livello base previsto in italiano (69% nel 2023; 67% nel 2024), mentre in matematica si osserva una lieve ripresa dal 2023 al 2024 (64% nel 2023; 67% nel 2024)", si legge sul Rapporto. Migliora la situazione media, invece, dove aumenta la quota di allievi e allieve che raggiunge il livello base in Italiano e in Matematica supera la percentuale del 2022 (66%).

Nell'ultimo anno (il quinto) delle scuole elementari migliora la comprensione dell'Italiano base (74% nel 2023; 75% nel 2024) e in Matematica (63% nel 2023; 68% nel 2024). Buone notizie anche sull’Inglese, sia nella prova di Reading (87% nel 2023; 95% nel 2024) sia di Listening (81% nel 2023; 86% nel 2024).

C'è da dire, però, che le differenze si evidenziano in base all'area nazionale: nella scuola primaria c'è ancora una forbice ampia di differenza " tra scuole e tra classi più accentuata nelle regioni meridionali, specie per quanto riguarda la matematica e la prova di inglese listening. Ciò significa che la scuola primaria nel Mezzogiorno fatica maggiormente a garantire uguali opportunità a tutti, con evidenti effetti negativi sui gradi scolastici successivi" .

I risultati della scuola secondaria di primo grado

I risultati della scuola secondaria di primo grado (le medie) mostrano che quest'anno si è fermato il calo in italiano e matematica che si ebbe tra il 2019 e il 2021 ma non c'è ancora la chiara inversione di tendenza sperata con un calo degli studenti che raggiungono la comprensione base in Italiano che scende dal 62% del 2023 al 60% del 2024 mentre in matematica i dati di 2023 e 2024 sono rimasti stabili al 56%, una percentuale sicuramente bassa. I risultati sull'Inglese scritto e ascoltato sono migliorati nettamente: dall’80% del 2023 all’82% nel 2024 ma anche in questa occasione sono molto ampie le differenze territoriali: penalizzati maggiormenti allievi e allieve del Sud.

I risultati della scuola secondaria di secondo grado

Per quanto riguarda i numeri registrati al liceo, invece, c'è una contrazione sulla comprensione dell'italiano che scende dal 63 al 62% mentre per la matematica i risultati sono in linea con quelli dello scorso anno (55%) mentre gli studenti di ultimo anno che hanno poi avuto a che fare con gli esami di Maturità hanno migliorato in tutte le discipline: la comprensione completa dell'italiano base sale dal 51% al 56%, in matematica dal 50% al 52% cosi come anche gli esiti di inglese reading (56% nel 2023; 60% nel 2024) e di inglese listening (42% nel 2023; 45% nel 2024).

Va ricordato che le prove Invalsi che hanno messo in evidenza le percentuali sopra descritte hanno coinvolto oltre 12mila scuole per un totale di circa un milione di alunne e alunni della scuola primaria, circa 570.000 della scuola secondaria di primo grado e oltre un milione di studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado.

Le parole di Valditara

Commentando i risultati dei test Invalsi, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha spiegato che questi risultati " mostrano sin dalla scuola primaria un importante miglioramento " e " per alcuni temi particolarmente delicati che ci hanno sempre visto in fondo alle classifiche internazionali e vedono l'inizio di una svolta ", rappresentando " un giudizio sulla politica fatta da questo governo ".

c'è un peggioramento per quanto riguarda la conoscenza dell'italiano nelle scuole del Centro-Nord, e qui si risente il peso e l'incidenza sempre più rilevante di stranieri di prima generazione che non hanno un'adeguata conoscenza della lingua italiana

al più presto realizzare il potenziamento dell'italiano per gli studenti stranieri, perché si è visto che ormai questa è una sfida irrinunciabile

Per quanto riguarda i risultati nel Mezzogiorno rimangono sostanzialmente invariati mentre "", ha sottolineato il ministro. Per questa ragione è necessario "".