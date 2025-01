Iscrizioni, domani si apre la piattaforma

Ascolta ora 00:00 00:00

Albo signanda lapillo. Domani è un giorno da segnare con un sassolino bianco perché si aprono le iscrizioni per primaria, medie e istituti superiori per l’anno scolastico 2025/2026, con particolare attenzione per gli studenti che si iscriveranno alle prime classi di licei e istituti. Per la scuola d’infanzia rivolta ai bambini tra tre anni (compiuti entro il 30 aprile 2026) e cinque anni la domanda di iscrizione resta cartacea, mentre dalle 8 di domani si potrà accedere alla piattaforma Unica per inviare la domanda di iscrizione, solo online, con le credenziali digitali Spid, Cie, Cns o eIDAS. C’è tempo fino alle 20:00 del 10 febbraio 2025, vale a dire 21 giorni di tempo (anziché dall’8 al 31 gennaio come inizialmente previsto).

Ufficialmente lo scopo dello slittamento ‐ è la prima volta che succede - è quello di migliorare il processo per scegliere l’orientamento scolastico per i 500mila studenti , dare più tempo agli istituti per presentare la propria offerta formativa, anche se i sindacati lamentano che sia colpa della piattaforma del ministero dell’Istruzione.

Si possono indicare fino a tre nomi in ordine di priorità tra le scuole secondarie di II grado, comprese le oltre 300 scuole che hanno aderito al modello 4+2 di post-diploma con l’Its Academy.

Tra le novità c’è quella segnalata dal Sole24Ore sul liceo del Made in Italy. “Per attivarlo in seno al liceo delle scienze umane non bisognerà rinunciare all’opzione economico-sociale come previsto in un primo momento”, scrive il quotidiano di Confindustria.

Per la scuola d’infanzia si possono scegliere tra 24, 27, 30 o 40 ore settimanali, alle medie

l’opzione oscilla tra 30, 36 o 40 ore (tempo prolungato) se la scuola ha servizi e strutture adatte. L’offerta formativa dei Licei oscilla tra le 27 e le 30 ore settimanali, alcuni istituti superiori arrivano a 36 ore.