Islam, la fatwa social del nuovo imam di Bologna

Lo storico imam di Bologna, Zulfiqar Khan, da alcuni mesi si trova in Pakistan, suo Paese natale, impossibilitato a tornare in Italia per ragioni di siurezza nazionale. Per questa ragione, il centro islamico IQRAA di Bologna ha reclutato un altro imam, decisamente più giovane del precedente e per tale ragione potenzialmente con più appeal. Il nuovo imam è quasi un influencer su TikTok, social giovane per antonomasia, dove si fa notare per i toni accesi con i quali si rivolge al pubblico. Parla a voce alta, grida, ma rilascia anche dichiarazioni quanto meno discutibili nei suoi video o, comunque, ambigue, come quando dice che " l'islam raggiunge tutti i posti del mondo. Arriverà la religione in tutte le case, l’islam arriverà dove arrivano il giorno e la notte ".

In un altro video critica i musulmani che scambiano gli auguri per Natale, perché " è una cosa che non si può fare. Loro dicono che a Natale il 25 dicembre è nato il figlio di Dio, ma dire che Allah ha un figlio per noi è un insulto. A quel punto io divento molto nervoso e queste cose non le accetto. Allah è unico. Allah è assoluto, non è stato generato e non c’è nessuno uguale a lui ". In un ulteriore video attacca un'esponente della politica italiana di cui non fa il nome ma di cui dice che " sul suo account insulta l’Islam dalla mattina alla sera. Perché parla del velo islamico come un pappagallo guadagnando dieci o venti mila euro al mese? Se volete togliere il velo, prima andiamo nelle chiese, perché anche le suore indossano il velo. Allora fatelo togliere a tutti, ma loro non hanno il coraggio di toccare la chiesa e questo lo sappiamo bene. Lei si deve vergognare e deve stare zitta ". Spiega anche in che modo uomo e donna devono interagire tra loro secondo la dottrina islamica, quindi avendo un " contatto molto limitato, non possono parlare a piacimento ".

Si tratta di affermazioni che vengono considerate la normalità da chi segue la religione islamica, che però stonano se inserite nella civiltà occidentale moderna.

Stiamo subendo una vera strategia di conquista da parte dell’Islam radicale, fortemente presente anche in Italia, che avviene attraverso la predicazione nelle moschee, nelle scuole e sui social

", ha dichiarato, parlamentare europea della Lega, che per prima ha fatto notare il tenore delle dichiarazoni del nuovo imam di Bologna.