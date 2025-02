Koeln Parma Exhibition punta sull'innovazione con Labotec

L’innovazione e internazionalizzazione delle fiere e degli eventi collegati alle grandi manifestazioni cresce sull’asse che collega Parma e Colonia, Italia e Germania, con una forte visione e sinergia strategica con l’annuncio da parte di Koeln Parma Exhibitions, la joint venture tra Koelnmesse e Fiere di Parma, dell’edizione 2025 del Cibus Tec Forum, evento pensato come punto d’incontro fra tecnologia, innovazione e industria alimentare e delle bevande che si terrà il 28 e 29 ottobre 2025 nel quartiere fieristico di Parma.

Manifestazione che al suo interno ospiterà Labotec, la prima fiera italiana dedicata alla community dei laboratori, dell’analisi e della ricerca: produttori e distributori di tecnologie e soluzioni per laboratori, startup, enti sanitari pubblici e privati, università, istituti di ricerca e laboratori dell’industria manifatturiera, ovvero aziende alimentari, agricoltura e bevande, farmaceutiche, chimiche e cosmetiche, imprese di costruzioni e di biotecnologie, life sciences, tessile, elettronica e mineraria. Labotec, come evidenzia il claim "Advancing Technology, Driving Analysis" affronterà tematiche cruciali come la digitalizzazione dei processi di laboratorio, l'automazione, l'intelligenza artificiale applicata alle analisi e la sostenibilità nei processi produttivi. Iniziative presentate a Milano da Antonio Cellie ceo di Fiere di Parma, Thomas Rosolia ad di Koelnmesse Italia e Fabio Bettio direttore di Kpe Koeln Parma Exhibition.

Cibus Tec Forum, seconda edizione, è la Mostra-Convegno smart che propone e valorizza le soluzioni più innovative e le tendenze che avranno un impatto sulle nostre abitudini future, opportunità unica di confronto tra esperti, aziende e istituzioni con una visione strategica su innovazioni e prospettive attraverso focus sui trend globali della produzione agroalimentare, la nutrizione e il futuro del settore rispetto alle sfide del cambiamento climatico e della condizione geopolitica in costante trasformazione.

Cibus Tec Forum è anche un importante momento di dialogo e preparazione di Cibus Tec, prevista dal 27 al 30 ottobre 2026, una delle fiere di riferimento a livello internazionale per le tecnologie alimentari e si connota come “aggregatore” per molti soggetti interessati al settore food-food tec: istituzioni e università, industria e ricerca che a Parma affronteranno temi chiave come, ad esempio, le nuove regolamentazioni europee - in particolare prodotti Dop e Igp -, la sicurezza alimentare, le nuove frontiere del packaging, il digital e lo Iot. Evento pensato per offrire a espositori e visitatori un ambiente informale in grado di offrire concrete opportunità di networking e di business in un mix perfetto di imprese tecnologiche avanzate, protagonisti dell’industria alimentare e voci autorevoli della scena nazionale e internazionale anche attraverso momenti di confronto, dibattiti su innovazioni emergenti e presentazioni di soluzioni tecnologiche per la filiera alimentare, analisi delle tendenze del settore.

Cibus Tec Forum 2025 celebrerà anche 40esimo anniversario di Cibus, la fiera dell’alimentazione, fiore all’occhiello della Food Valley italiana fra eventi speciali e incontri con i protagonisti dell'industria alimentare e delle bevande italiana.

KPE-Koeln Parma Exhibitions, lanciata nel 2016, si propone come piattaforma strategica per lo sviluppo di eventi fieristici innovativi di respiro internazionale favorendo la crescita del know-how tecnico e industriale, di offrire un punto di incontro per produttori, operatori e stakeholder globali, promuovendo l'eccellenza italiana e internazionale richiamando espositori e visitatori da tutto il mondo. Dopo l’organizzazione congiunta dell’edizione 2016 di CibusTec a Parma, una delle più antiche e prestigiose fiere Food-tec, accanto a Anuga FoodTec a Colonia, KPE ha realizzato una comunità virtuosa tra Cibus-CibusTec e Anuga-Anuga FoodTec, con il supporto di importanti collaborazioni con organizzazioni italiane e internazionali.

È nata così una piattaforma commerciale unica che ha portato l’Italia al centro del circuito fieristico internazionale trasformando le fiere del food e del foodtec in eventi ideali per la valorizzazione delle eccellenze produttive consentendo alle aziende espositrici di espandersi in modo più deciso sui mercati internazionali, grazie all’accesso privilegiato al network globale delle fiere tecnologiche alimentari di cui Koelnmesse è leader, come per esempio Anuga FoodTec, e Prosweets Cologne a Colonia, Andina Pack a Bogotà, Anuga FoodTec India a Nuova Delhi, Anuga FoodTec China Showcase a Shenzen, LogiFOOD Southeast Asia a Bangkok.

Scenario che vede anche TuttoFood in primo piano perché dal 5 all’8 maggio si terrà a Milano la prima edizione organizzata da Fiere di Parma per poi aprire dal 2026 negli anni pari, alternandosi in quelli dispari con Anuga a Colonia. TuttoFood darà vita anche a una Food Design Week milanese su modello del Fuorisalone dedicato al design, puntando sulla consolidata attrattività internazionale della città.

Scenario che vede l’affermarsi di una strategia di mercato globale in cui TuttoFood e Anuga sono protagonisti unici grazie a una sinergia virtuosa che rispecchia anche il peso industriale di Italia e Germania nella produzione e nell’esportazione di macchinari e tecnologie per l’industria alimentare.