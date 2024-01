"Come l’eroina negli anni Ottanta": allarme per il ritorno del crack

Dopo il boom di quarant'anni fa, riecco il crack. La droga ricavata tramite processi chimici dalla cocaina è tornata a infestare le strade di tutta Italia ma c'è una grossa differenza rispetto al passato: non è più una sostanza consumata solo da poveri ed emarginati, ma viene utilizzata anche da persone provenienti da famiglie abbienti e di tutte le età. I dati forniti dalla Direzione centrale per i servizi antidroga (Dcsa) del dipartimento della Pubblica Sicurezza parlano chiaro: il numero di dosi sequestrate dalle forze dell’ordine è sestuplicato dal 2019 a oggi. Entrando nel dettaglio, si è passati da 248 a 1.116 dei primi 11 mesi di quest’anno.

"L’aumento dei sequestri c’è stato anche non solo come dosi ma anche come chili che sono, praticamente, più che raddoppiati in questi anni" , le parole del tenente colonnello dei carabinieri Salvatore Leotta ai microfoni del Corriere: "Certo, non stiamo parlando di tonnellate perché si è passati da 6,9 chili del 2019 agli oltre 15 di quest’anno ma all’impennata di sequestri corrisponde una maggiore richiesta e consumo specialmente nelle aree urbane più povere" . In rialzo anche il numero di reati: in base all'ultima relazione al Parlamento sulla droga, crescono in percentuale quelle associate a reati penali cocaina/crack-correlati.

Secondo gli inquirenti, è possibile trovare una dose di crack mediamente intorno ai 20 euro, ma il prezzo può scendere a seconda delle piazze. Affari d'oro per le mafie, considerando la bassa qualità del prodotto: il crack viene infatti ricavato da cocaina di bassa qualità che viene riscaldata mischiandola con acqua e ammoniaca o bicarbonato di sodio e, in un secondo momento, filtrata per ottenere cristalli solidi. Il risultato è una droga più concentrata della cocaina, con un effetto più potente ma meno duraturo.

Gli esperti non hanno dubbi, il crack è paragonabile come diffusione all'eroina degli anni Ottanta: "Infatti il 100 per cento di quelli che entrano da noi sono poliassuntori, lo fumano e hanno problemi con la cocaina e l’alcol" , le parole dell'infettivologo Antonio Boschini. Il responsabile terapeutico di San Patrignano ha evidenziato che crea una dipendenza compulsiva talmente forte che chi lo usa fa fuori una dose dopo l’altra fino a quando può: "Bevono perché l’unione delle molecole porta alla formazione del cocaetilene, un metabolita tossico della cocaina che aumenta la durata dello 'sballo' e smorza gli effetti ansiogeni che si hanno quando c’è la fase della discesa in cui hanno emozioni negative molto forti, contrastanti e profonde che può sfociare nella paranoia e nei sensi di colpa con nervosismo e fragilità. Ecco perché cercano immediatamente altre dosi ".