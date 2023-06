Lampedusa è (di nuovo) sotto assedio: mille clandestini arrivate nella notte

Pressione elevatissima nell'hotspot di Lampedusa, dove si trovano oltre 2.000 clandestini, frutto dell'ondata di arrivi che si stanno registrando in queste ultime ore, soprattutto da parte di subsahariani. Dalla mezzanotte alle prime luci dell'alba si sono verificati 696 arrivi, migranti che si trovavano a bordo di quattordici barchini. A questi si aggiungono ai circa 1.300 arrivati ieri con gli uomini della Guardia costiera e della Guardia di finanza, impegnati in un vero e proprio tour de force, nonostante il commissario dei diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, abbia dichiarato che l'Italia " non si sta impegnando come dovrebbe nelle operazioni di salvataggio ".

I trasferimenti dall'hotspot proseguono senza soluzione di continuità d'intesa con il Viminale ma il flusso di migranti in entrata è enormemente più grande rispetto a quello che si riesce a costruire in uscita. Stamattina all'alba erano 2.070 le persone e a queste se ne sono aggiunte ulteriori 234, che hanno portato a 930 il numero di migranti giunti da ieri notte. I soccorritori sono allo stremo e l'isola è sotto assedio, senza che si veda uno spiraglio di calma in cui organizzare il lavoro. E ci sono anche ulteriori arrivi previsti nelle prossime ore, con diversi barchini che sono già stati avvistati.

Nella notte tra martedì e mercoledì, nelle conversazioni tra i subsahariani, c'erano state avvisaglie di una prossima intensificazione delle partenze: " Se i subsahariani si mettessero d'accordo dalle parti di Sfax stanotte, domani notte a Lampedusa arriverebbero almeno trenta barche ". Evidentemente l'accordo è stato raggiunto e l'invasione dell'isola è in corso. La maggior parte sono stati scortati in porto dalle motovedette italiane ma ci sono anche stati sbarchi autonomi, che hanno approfittato del continuo via vai degli assetti navali per sbarcare indisturbati sull'isola.

Questa mattina, infatti, i carabinieri hanno bloccato quarantaquattro migranti che camminavano sulla strada di Ponente, all'altezza della Tabaccara. Pare siano sbarcati in zona cala Galera e farebbero parte del gruppo anche altri due che sarebbero rimasti in zona costiera, che ora sono ricercati dalle forze dell'ordine. Sono ancora in corso le ricerche della barca usata per l'approdo. Questo è il quarto approdo autonomo dalla notte e fa salire a un totale di ventuno il numero di sbarchi dalla mezzanotte, numeri eccezionali che stanno mettendo a dura prova il sistema di accoglienza della Croce rossa.