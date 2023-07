Tra Lanzichenecchi e Dowtown Abbey: i social sbeffeggiano Alain Elkann

Alain Elkann ha deciso di mettere piede nel mondo reale, di scendere dalla torre di cristallo e come un novello Cristoforo Colombo di andare a esplorare le terre a sud. Un'esperienza che probabilmente non dimenticherà facilmente, anche perché si è imbattuto nei lanzichenecchi.

Da quanto questa parola non finiva in un articolo di giornale? A memoria d'uomo, forse da quando Michelangelo ancora abbozzava la Cappella Sistina. Va dato atto al nostro di aver rinfrescato un termine che ora probabilmente in tanti useranno, molti a sproposito, dopo averlo letto grazie ad Alain Elkann che, porello, ha avuto la sfortuna di incrociarli a bordo di un treno diretto a Foggia, che non si capisce per quale motivo, secondo lui, passi anche per Benevento. Addirittura di trovarseli in prima classe: che volgavità signovi miei.

Alain Elkann in viaggio verso Foggia pic.twitter.com/H6Hp3XTOa4 — cicciogia (@cicciogia) July 24, 2023

Il classisimo trasuda in ogni parola dell'articolo del padre di John, Lapo e Ginevra Elkann, al punto che i giornalisti dello stesso quotidiano sul quale ha trovato spazio, La Repubblica, edito dal gruppo Gedi, il cui presidente è proprio il figlio John, sono stati costretti a dissociarsi. Tralasciando le parole di Giuseppe Conte, che dall'alto della sua ben nota umiltà (come dimostrano le vacanze a 5 stelle in montagna) ha sferrato l'attacco ad Alain Elkann, i social non potevano che sbizzarrirsi davanti all'articolo vergato con foga evidente, in cui il malcelato schifo per il popolino emerge senza troppi imbarazzi, tanto da chiedersi se quello del padre dell'editore di Repubblica non fosse un pezzo autoironico.

" Italo lancia le nuove carrozze classe Alain Elkann ", scrive un utente mostrando la sobria "Gold state coach", la carrozza d'oro dei monarchi del Regno Unito risalente al XVII secolo. E si sprecano le battute di chi immagina la faccia schifata dell'uomo che, con il suo completo di lino, si è trovato circondato di ragazzetti in t-shirt e pantaloncini, al pari dei signorotti di prima classe che per una serie di concause si sono trovati a cena con lo "straccione" di terza classe Jack Dowson.