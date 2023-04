"Lasciate le case se...". Attenzione alla nuova truffa sulla carta intestata del Ministero

Un avviso, su carta con intestazione "Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza" , con cui si sollecitano i non residenti a lasciare le proprie abitazioni per far ritorno nel domicilio di residenza e consentire nel frattempo alle autorità di effettuare dei controlli: la nuova truffa, scoperta dalla Polizia, è stata segnalata ai cittadini sui social.

La finta circolare ha iniziato a comparire sui condomini di alcune città italiane, facendo salire l'allerta tra le forze dell'ordine, che hanno postato su Twitter una copia del documento per mettere sull'avviso i cittadini. "Ai sensi dell'Art.650 C.P. si comunica ai cittadini quanto segue: Si invitano gli eventuali non residenti di questo edificio a lasciare le abitazioni ospitanti, per rientrare nel loro domicilio di residenza. Le autorità svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni private" , si legge nel foglio postato sul social della Polizia. "Si prega alla richiesta di presentare i seguenti documenti: documento di identità con foto e specificato indirizzo di residenza, documento di locazione/contratto di affitto; altri documenti che comprovino la presenza in domicilio differente dal proprio di residenza per gravi motivi di necessità quali malattia, assistenza agli anziani (comprovata certificazione medica), motivi inderogabili di lavoro che rientri nella relativa categoria Ateco" .

Per quanto ben congegnato, il documento è palesemente falso e "non riconducibile ad alcuna autorità istituzionale" . "Segnalati in molte città FALSI volantini affissi sulle abitazioni e intestati al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Invita a lasciare le case per finti controlli di polizia. È una truffa! Segnalate ed informate anziani" , chiede la Polizia su Twitter.

Anche sul proprio sito istituzionale il Corpo lancia l'allarme. "Negli ultimi giorni sono state molte le segnalazioni giunte da tutta Italia alla Polizia circa un volantino, affisso sulle facciate di alcune abitazioni e condomini sul quale si intima ai cittadini di far rientro presso i luoghi di usale residenza" , spiegano le autorità, "è evidentemente una truffa da non assecondare".

Secondo le forze dell'ordine potrebbe essere un tentativo da parte di alcuni malviventi per ritrovare incustodite alcune abitazioni da ripulire con calma. Nel caso in cui ci si imbattesse in un documento del genere, chiede la Polizia, è bene sporgere immediata denuncia alle autorità. "È opportuno parlarne agli anziani presenti in famiglia o vicini di casa così da metterli in guardia ed aiutarli a difendersi da questi malfattori" , conclude l'avviso. Nei giorni scorsi alcuni casi del genere sono stati segnalati a Termoli (Campobasso). "Stanno mettendo affissi ai portoni degli avvisi con i quali anticipano la richiesta di accesso agli appartamenti per il controllo della residenza. È falso, e non fate accedere a nessuno nella propria abitazione. Strappate questi fogli se li trovate" , ha scritto in un comunicato il primo cittadino Francesco Roberti, come riportato da Quotidiano Molise.