L'appello delle Ong all'Ue: "Fermate l'Italia"

In Italia l'emergenza migranti si complica giorno dopo giorno. Il territorio è saturo, il sistema di accoglienza rischia di arrivare alla soglia di rottura e di non riuscire più a gestire il flusso. Nell'ultimo weekend si è toccato un nuovo record con 2000 migranti ogni 24 ore, un ritmo che l'Italia da sola non è in grado di sostenere. L'Europa si volta dall'altra parte e il governo può contare solo su armi spuntate per tentare di risolvere la situazione, mentre l'opposizione di governo spinge per far entrare tutti mentre i sindaci di ogni parte politica chiedono un maggiore controllo perché i territori sono in sofferenza. In tutto questo, ignorando completamente il caos generato in Italia dai migranti, le Ong insistono nella pretesa di sbarcare i migranti esclusivamente nel nostro Paese e, per giunta, alle loro condizioni.

Agli appelli del questore e del prefetto di Agrigento, che insieme ai loro uomini sono quotidianamente impegnati sul territorio per gestire l'emergenza, in particolare a Lampedusa, ha risposto un cartello di organizzazioni non governative, le quali ribadiscono quello che a loro insindacabile giudizio è un diritto: sbarcare in Italia. Le autorità hanno avanzato alle Ong la richiesta di non sovraccaricare ulteriormente l'hotspot di Lampedusa, dirigendosi verso i porti indicati dal ministero. Ma la flotta civile continua a non riconoscere la sovranità dello Stato italiano, ritenendo di poter e dover operare al di sopra e ha rivolto un appello direttamente all'Unione europea: " Se l'assistenza umanitaria in mare continua a essere ostacolata, ci sarà una presenza drasticamente diminuita delle navi civili di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale e il risultato sarà ancora più vite perse ".