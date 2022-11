Licei, Istituti Tecnici o Professionali: quale scuola scelgono i ragazzi

Se gli studenti iscritti ai licei si trovano in concentrazione maggiore al Centro Italia, sul Nord-Est la maggioranza predilige gli Istituti Tecnici mentre in altre Regioni si opta per i Professionali: è quanto emerso durante la prima giornata di Orientamenti 2022 che ha visto 30mila partecipazioni tra studenti, docenti e formatori, la tre giorni che si svolge al Porto Antico di Genova ed è dedicata ai giovani con l'obiettivo di scoprire l'offerta formativa più adatta a loro e le opportunità di lavoro.

I dati italiani

Se il Lazio ha il primato di studenti iscritti nei licei (63,4%) con al primo posto lo scientifico, seguito da linguistico, scienze umane e classico, al secondo posto si piazza l’Abruzzo (57,9%) e in terza posizione l’Umbria (55,5%). Al contrario, gli studenti di Veneto (42,8%) ed Emilia-Romagna (44,2%) si trovano sotto la media nazionale sulle iscrizioni ai licei (pari al) 51%. Il Veneto, invece, è al primo posto per numero di iscrizioni ngli Istituti Tecnici (soprattutto con indirizzo tecnologico): 38,6%, quasi 7 punti percentuali in più della media nazionale (31,7%). Subito dopo in questa classifica si piazzano Friuli-Venezia Giulia (37,3%) e Lombardia (36,2%). Lazio e Campania, invece, sono le regioni con meno iscritti (rispettivamente 25% e 27,3%). Tra gli Istituti Professionali al primo posto c'è l’Emilia-Romagna con il 20,3% degli iscritti seguita da Puglia (19,4%), Basilicata (19,3%) e Liguria (18,7%).

"Futuro, lavoro e occupazione"

All'inaugurazione della tre giorni di Orientamenti era presente anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha spiegato come si tratti di " un’occasione bellissima e fondamentale in cui si parla di futuro dei nostri giovani, di lavoro, di occupazione, di crescita e di tutto quello di cui il nostro Paese ha bisogno. Il Salone è diventato un benchmark nazionale nel settore della formazione e dell’orientamento perché in queste sale costruiamo l’infrastruttura più importante del Paese: testa, volontà e cuore dei ragazzi che saranno il motore dell’Italia nei prossimi anni" . Tra l'altro, viene ripreso un appuntamento che era stato bloccato nei due anni precedenti della pandemia.

L'obiettivo degli Istituti Tecnici

Entro il 2026 l'obiettivo è di avere 44 mila iscritti negli Istituti Tecnici Superiori che ad oggi sono 128 con la Lombardia al primo posto (ne conta 26) seguita da Lazio e Sicilia con 11. Le aree tecnologiche variano da efficienza energetica e mobilità sostenibile alle nuove tecnologie per la vita o a quelle dell’informazione e comunicazione per i beni e le attività culturali. " Quello sugli Istituti Tecnici Superiori - ha commentato l’assessore alla formazione e all’orientamento di Regione Liguria Marco Scajola – è un approfondimento che abbiamo fortemente voluto in questa edizione di Orientamenti perché i numeri oggi dimostrano il successo e il valore che gli ITS portano alle persone e al mondo del lavoro grazie all’alto contenuto tecnologico e innovativo dei corsi e a un modello basato sulla collaborazione tra imprese, scuola e università".