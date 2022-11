"Lividi e graffi sulle braccia". La sfida choc tra i ragazzini a scuola

" Macchina gialla !". E giù di calci, pugni e schiaffi al malcapitato di turno. È la sfida che impazza tra gli studenti della scuola media "Salvemini La Pira" di Montemurolo, in provincia di Prato. La challenge consiste nell'aggredire persone a caso, soprattuto coetanei, non solo in classe ma anche sugli autobus. La situazione è degenerata al punto che il sindaco, sollecitato dalla diregenza scolastica, ha deciso di far presidiare l'ingresso della scuola dalla polizia municipale.

La sfida choc

Un "gioco" - ma tale non è - che ha generato il caos nell'istituto comprensivo pratese. Tutto comincia al grido di " Macchina Gialla ", la parola d'ordine. A quel punto, i partecipanti alla sfida - ragazzini di età compresa tra gli 11 e i 14 anni - cominciano a malmenare chiunque abbiano a tiro. Il "divertimento" è proprio questo: picchiare alla cieca. Ad accorgersi della challange sono state le insegnanti della scuola che hanno notato graffi e lividi sulle braccia di alcuni studenti. Sono stati poi gli stessi studenti a spiegare che si trattava di " una nuova moda " - scrive la giornalista Laura Natoli sulle pagine della Nazione - svelando l'arcano. " Nasce tutto da un gioco che i ragazzi fanno da anni, quello della Panda gialla - spiega il preside Maddalena Albano al giornale - Quando vedono passare un'auto di quel colore si danno un colpo sulla spalla dicendo 'Panda gialla', poi finisce lì. I ragazzi hanno trasformato questo gioco in vere aggressioni violente. Urlano 'macchina gialla', anche se non c'è nessuna auto di quel colore, e tutti si picchiano. Sono grida disumane, senza criterio. Non so se questo gioco sia una challenge nata dai social. Indagheremo sicuramente ".

I lividi sul corpo e la paura