Lombardia flagellata dal maltempo: allagamenti tra Varese, Como e Bergamo. Forte vento a Milano

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia. Fin dalle prime ore di questa mattina, sabato 5 luglio, forti raffiche di vento e temporali si sono abbattuti sulla regione. A Como dal lungolago alle zone collinari si sono registrati allagamenti di media intensità. Nella centralissima piazza Cavour il lago è fuoriuscito dai tombini allagando interamente il piano stradale e compromettendo la circolazione. La protezione civile è al lavoro per far defluire l'acqua ma non si registra attualmente l'esondazione del lago. Le province di Varese, Como e Bergamo sono state quelle maggiormente colpite dal maltempo che si sta spostando verso est. I vigili del fuoco sono a lavoro per risolvere le criticità dovute per lo più ad allagamenti e rami caduti per il forte vento.

A causa del maltempo rimarrà chiusa per tutta la giornata di oggi la cabinovia Barzio – Piani di Bobbio nel lecchese, dove solo due settimane fa un'improvvisa ondata di maltempo ha fatto rovesciare la ruota panoramica. A Clusone, in provincia di Bergamo, una violenta grandinata ha coperto le strade.

L'oratorio locale si è allagato e si registrano alcuni rami spezzati in Alta Val Seriana. A, invece, si registrano forti raffiche dima al momento non si sono ancora registrati danni.

Articolo in aggiornamento