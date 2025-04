Lutti, incidenti, arresti: se le disgrazie sono in "serie"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarebbe troppo facile, ma anche irrispettoso, parlare di “maledizione” come stanno facendo molti. Però tre attori deceduti in un appena un mese nel cast della medesima soap televisiva e’ una drammatica coincidenza che impressiona.

Dopo le tragiche scomparse di Pietro Genuardi e Andrea Savorelli, ieri ci ha lasciati anche Valentina Tomada: tutti volti noti al grande pubblico che segue la serie Rai “Il Paradiso delle Signore”. Genuardi portato via Armando da una malattia; Savorelli, deceduto per un malore ancora senza una causa precisa; Tomada, sconfitta dal tumore che l’aveva solo illusa di volerla abbandonare. Su Instagram due settimane Valentina, 55 anni, diceva: “Sono tornata, un po' sconquassata, un po' provata, preoccupata ma sempre io. E Ah, e non mi fate sentire la leonessa combattente e combattiva perché mi incazzo proprio".

Ma i lutti sul set della serie in cui lavoravano i tre interpreti scomparsi nel giro di una trentina di giorni hanno drammatici precedenti in tantissime produzioni tv; un fenomeno che ha alimentato leggende che - lo ripetiamo - sono ovviamente solo frutto di suggestioni dove fiction e realtà rischiamo di confondersi cinicamente. Non a caso c’è chi nota come ora “sarà arduo gestire la trama della fiction dopo la morte di ben tre personaggi-chiave”. Come se questo fosse il vero problema…

Intanto la mente va a situazioni analoghe affrontate nella serie musicale USA, Glee, telefilm additato a “simbolo di sventura” per le morti premature di tre interpreti. Idem per la saga di Poltergeist (4 vittime, tutte giovanissime) e di Skin (due morti).

Destino meno cruento (solo un morto a causa di un incidente in moto) ma funestato sul fronte giudiziario per la serie italiana di maggiore successo nel mondo: Gomorra: spalmati nel tempo ben 10 arrestati (finora) tra i componenti a vario titolo della narrazione ispirata dal romanzo di Saviano. Le accuse nei loro confronti: spaccio di droga, truffe, furti e rapine. Nei provini per Gomorra erano subito stati presi: per le parti che dovevano interpretare risultavano perfetti. Anche troppo.