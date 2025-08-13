Lutto in Rai, è morta la regista Federica Marchetti

A soli 62 anni è morta Federica Marchetti, regista presso il Centro di Produzione RAI di Napoli. La donna ha perso la battaglia contro un cancro contro il quale combatteva da tempo. Riduttivo, però, definire Federica solo regista. Perché è stata una delle protagoniste femminili della vita artistica e culturale della scena napoletana.

Aveva iniziato giovanissima il suo percorso professionale come modella. Posò, infatti, per Helmut Newton. Ma questa professione non la appagava totalmente. Fu sì importante per lanciarla nel mondo dello spettacolo ma questa strada si interruppe presto. Federica diventò giornalista e poi, per la Rai, autrice e programmista regista di diversi programmi di successo fra cui "Furore" e "Un posto al Sole".

Non solo. Perché divenne anche una brillante pierre. E questo grazie alla sua grande capacità di intrecciare relazioni e al suo carattere socievole e gentile. All’inizio della sua carriera nel mondo televisivo Federica aveva anche avuto esperienze nelle emittenti private.

La sua battaglia contro il cancro era incominciata da tempo lei. Una lotta che farebbe paura a tutti. Ma lei aveva avuto il coraggio di affrontarla con incredibile ottimismo. In queste ore sono molti gli amici e i colleghi che la ricordano con messaggi di addio, postati anche sui social. "Grazie Federica per tutto quello che abbiamo condiviso e per la gioia delle serate vinte insieme, per quella parte della vita che abbiamo condiviso e che ci ha reso così come siamo, per il tuo sorriso, la tua empatia e la straordinaria persona che sei”" , è il pensiero dedicato a Federica da Alessandro Cannavale, altro nome storico del mondo degli eventi napoletani.

Le esequie di

Federica Marchetti, che lascia le figlie Beatrice e Lorenza Della Volpe che fino alla fine l'hanno sostenuta nella fase più delicata della sua vita, si terranno giovedì 14 agosto alle ore 11 nella chiesa di Piedigrotta a Napoli.