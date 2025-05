Malpensa, decolla il 24 maggio il nuovo volo Delta Airlines per Boston

Ascolta ora 00:00 00:00

Decolla sabato 24 maggio il nuovo volo Delta Airlines da Milano Malpensa per il Boston Logan International Airport, collegamento che si aggiunge alle rotte già operative da Milano per New York/JFK e Atlanta, ed è operato quattro volte alla settimana offrendo ai passeggeri anche la possibilità di continuare il proprio viaggio con collegamenti in coincidenza dall’hub Delta di Boston verso destinazioni in tutto il Nord America e in altri Paesi.

"L’Italia è il mercato transatlantico nel quale cresciamo in assoluto di più nell’estate 2025, lanciando un totale di quattro nuove rotte e aumentando in maniera significativa la frequenza di diversi collegamenti già esistenti rispetto all’anno precedente - ha detto Matteo Curcio, senior vice president Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India -. Una delle novità più importanti del nostro orario estivo di quest’anno è proprio il volo diretto da Milano a Boston. Siamo l'unica compagnia aerea a collegare direttamente la capitale italiana della moda a questa iconica città americana, uno dei nostri hub in più rapida crescita e un punto di accesso chiave alla costa orientale degli Stati Uniti. Delta collega Milano agli Stati Uniti dal 1991, promuovendo il turismo, i viaggi d'affari e gli scambi culturali, e non possiamo che essere entusiasti di aggiungere questo volo al nostro network, portando a tre – con New York/JFK e Atlanta – le destinazioni che serviamo da Milano Malpensa”.

“Siamo lieti di accogliere il nuovo volo diretto di Delta, con cui condividiamo una lunga e solida collaborazione, che ha portato la compagnia a crescere fino a 23 voli settimanali sul nostro scalo, divenuto un sempre più importante gateway europeo del vettore. Questo collegamento per una delle metropoli americane più vitali ed affascinanti rafforza ulteriormente l’offerta di lungo raggio di Malpensa, rispondendo alla crescente domanda di connettività diretta tra Milano e gli Stati Uniti, sia per il traffico business che leisure - commenta Luigi Battuello, Chief commercial officer di Sea -. L’apertura della rotta per Boston, terza destinazione servita da Delta da Malpensa, conferma il ruolo strategico dell’aeroporto come hub di riferimento per i viaggi intercontinentali. Nella Summer 2025 Malpensa servirà circa 200 destinazioni con voli diretti, con una crescita della capacità programmata dai vettori sul lungo raggio superiore al 18%, l’incremento piu’ elevato tra i grandi scali europei”.

Delta opererà il Milano Malpensa - Boston utilizzando un aereo di nuova generazione, l’A330-900neo da 281 posti, con le classi di servizio Delta One Suites, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Nell'ambito del suo impegno in innovazione e tecnologia, la compagnia sta dotando i suoi voli internazionali del servizio di Wi-Fi veloce e gratuito. Già oggi, tutti i passeggeri che volano all’interno del network transatlantico Delta tra Europa e Stati Uniti hanno accesso al Wi-Fi Delta Sync gratuito e veloce, fornito da T-Mobile.

Non solo, Delta sta investendo nell'esperienza offerta ai passeggeri in aeroporto prima della partenza con l'apertura delle nuove Delta One Lounge, inaugurate a New York, Boston e Seattle. A Boston, in particolare, la Delta One Lounge è un ambiente esclusivo che rende omaggio – nel design e nelle proposte culinarie – alla tradizione marittima della città del Massachusetts.

Durante l’alta stagione estiva la compagnia aerea opererà fino a 110 voli settimanali tra l’Italia e gli Stati Uniti.

In aggiunta alle rotte da Milano sono operativi i collegamenti diretti da Roma per New York-JFK, Atlanta, Boston, Detroit e Minneapolis, da Venezia per New York-JFK e per Atlanta, da Napoli per New York-JFK e per Atlanta e da Catania per New York-JFK.Informazioni e prenotazioni nelle agenzie di viaggi e su