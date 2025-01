Maltempo, crolla un muraglione a Genova, allagamenti a Firenze

Ascolta ora 00:00 00:00

Il maltempo nel nord Italia continua a procurare danni. Attimi di tensione questa mattina, poco dopo le 7 a Genova, dove una grossa frana si è abbattuta su via dei Cinque Santi, nel quartiere del Lagaccio. La colata di fango e detriti ha fatto crollare un muro di contenimento danneggiando diverse vetture. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del capoluogo ligure con le squadre di movimento terra. Al momento non si ha contezza sulla possibilità che alcune persone siano state travolte dalla frana. Per scongiurare l'ipotesi sono in arrivo dal Piemonte le unità cinofile. Il movimento franoso, oltre a colpire alcune auto, ha tranciato anche un tubo, provocando una perdita di gas.

Abbattuto un traliccio nel Levante ligure

Un'altra frana è stata registrata, sempre in mattinata, sulla statale 35 dei Giovi, nel Levante ligure, abbattendo un traliccio e travolgendo un'auto che stava passando. L'episodio si è verificato poco dopo le 5. Sul posto i vigili del fuoco e il 118 che ha soccorso la persona ferita. L'uomo è stato condotto in codice giallo al San Martino di Genova. Anas ha chiuso il tratto della statale indicando come alternativa l'A7.

Frane anche in Veneto

La situazione meteorologica non è migliore nel territorio di Vicenza, in Veneto. Ieri è scattato il livello di criticità gialla per rischio idraulico e idrogeologico. La piena del Bacchiglione è attesa in mattinata. Nella notte invece si è verificato il crollo di una porzione del muro che costeggia la chiesa di San Giorgio in viale Fusinato. La parte di carreggiata coinvolta è stata subito transennata e messa in sicurezza. Vista l'ampiezza del tratto di strada interessato, da questa mattina alle 7 in viale Fusinato si circola comunque a doppio senso di marcia, con strettoia in corrispondenza della zona interdetta. Sul posto è presente una pattuglia della polizia locale per favorire la circolazione dei veicoli. Il crollo della porzione di muro della chiesa di San Giorgio è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Sul posto si sono recati due pattuglie della polizia locale, i vigili del fuoco e il sindaco Giacomo Possamai. Per mettere in sicurezza la zona, la strada è stata chiusa. Sono ora in corso le valutazioni in merito alle operazioni di rimozione dei detriti del muro.

Allerta arancione in Toscana

Forte ondata di maltempo anche in Toscana, dove è stato diramata l'allerta arancione per le zone settentrionali. A Mulazzo, in provincia di Massa Carrara, fa sapere la Regione, sono caduti oltre 216 millimetri di pioggia in 24 ore. Aumenti lungo l'asta del fiume Magra contenuti al primo livello di guardia, già in diminuzione a Ponte Magra. Il Bagnone è al primo livello, al momento gli altri fiumi sono all'interno dei livelli di riferimento ma rimangono sotto attenzione e monitoraggio per le prossime ore. La perturbazione si sta spostando verso le aree interne, nelle prossime ore previsti fenomeni meno diffusi. Intensa linea temporalesca attiva da Cecina, provincia di Pisa, Empoli, Pistoia, Prato e Firenze, fino al Mugello, con colpi di vento e forti precipitazioni. Lo ha comunicato sui social il presidente della Regione Eugenio Giani.

Pioggia costante a Milano