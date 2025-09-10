Maltempo, danni in tutto il Nord. In Lombardia treno fermato a pochi metri da voragine

La forte ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia nelle ultime ore sta provocando disagi anche sulla linea ferroviaria Milano-Lecco, sospesa per l'intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri, infatti, sono riusciti a fermare in tempo un treno a pochi metri da una voragine causata dalla pioggia nei pressi della stazione ferroviaria di Bulciago, una delle zone più colpite dalla forte perturbazione temporalesca. I vigili del fuoco, intervenuti nella zona per una serie di allagamenti, si sono subito resi conto che la massicciata ferroviaria era stata erosa dall’acqua. I binari erano sospesi su una profonda buca. E così senza perdere del tempo prezioso i pompieri hanno bloccato il convoglio su cui viaggiavano studenti e pendolari, evitando conseguenze serie.

Numerosi i disagi e le richieste di soccorso per allagamenti, smottamenti e alberi pericolanti, oltre che nella provincia di Lecco in quelle di Como e di Varese, dove proseguono le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza delle aree colpite.

Nel Comasco i pompieri sono intervenuti per l'evacuazione di alcune abitazioni nei comuni di Torno e Blevio, colpiti dall'esondazione di diversi torrenti montani. Soccorsi anche alcuni automobilisti rimasti bloccati all'interno dei propri veicoli. La Strada Provinciale Lariana è chiusa al traffico per allagamenti e smottamenti.

Situazione difficile anche in provincia di Varese. Qui al momento sono una trentina gli interventi per allagamenti e alberi abbattuti, in particolare nelle zone di Sesto Calende e di Vergiate. A Cuveglio, nella prima mattinata, due auto si sono scontrate forse a causa della scarsa visibilità dovuta alla forte pioggia.

Una delle due macchine si è ribaltata sul fianco. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno aiutato i soccorritori del 118 a raggiungere l'automobilista ferito, per fortuna in modo non grave, rimasto bloccato nell'abitacolo.