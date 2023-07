"Sala sospenda Area B e C". La richiesta dopo la bufera su Milano

La richiesta dell’Automobile Club Milano è urgente: visti i gravi disagi provocati dal maltempo in città, l’ente pubblico a tutela degli automobilisti auspica che l’amministrazione comunale sospenda quanto prima le Area B e Area C dopo il violento nubifragio di stanotte. L’abbondante acqua caduta su Milano ha causato l’interruzione di molti percorsi delle linee di superficie del trasporto pubblico. “Il temporale – hanno scritto in una nota i dirigenti dell’Aci – ha purtroppo causato gravi danni alla rete di Atm e i mezzi pubblici di superficie hanno subito e stanno subendo forti ritardi. Inevitabilmente in queste ore il traffico è in tilt e il nostro appello è di limitare gli spostamenti nel minor numero possibile” .

La richiesta di interruzione delle Aree B e C

Proprio per questo motivo il presidente di Automobile Club Milano Geronimo La Russa ha chiesto che il Comune provveda a sospendere l’Area B e l’Area C fino al pieno ritorno alla normalità. L’Area B coincide con gran parte del territorio della città. È una zona a traffico limitato con divieto di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti e per quelli con lunghezza superiore ai 12 metri che trasportano merci. L’Area C, invece, è una zona delimitata nel centro storico, caratterizzata da limitazioni e restrizioni agli accessi e al traffico. L’Area C coincide con la Ztl Cerchia dei Bastioni e si contraddistingue per la presenza di 43 varchi elettronici di sorveglianza, 7 dei quali sono a uso esclusivo del trasporto pubblico.

La preoccupazione del sindaco Sala