Dopo il grande caldo dei giorni scorsi il maltempo è arrivato puntuale in Lombardia con forti piogge, accompagnate da raffiche di vento a Milano e in regione. Nel Milanese, a Buccinasco, fanno sapere i vigili del fuoco, si sono scoperchiati i tetti di più edifici, mentre il 118 segnala a Milano un intervento di soccorso a una persona colpita per strada in centro da un vaso caduto. I danni causati dal maltempo hanno causato rallentamenti alla linea ferroviaria Milano-Alessandria è bloccata fra Mortara e Parona Lomellina. L'amministrazione comunale di Monza ha stabilito la chiusura del Parco di Monza, dei giardini e dei cimiteri della città dalle ore 16.30 di oggi.

Sessanta chiamate ai vigili del fuoco

Particolarmente colpita è stata la zona sud-ovest dell'hinterland milanese, nei comuni di Trezzano, Corsico e Buccinasco. Gli interventi riguardano alberi pericolanti e altri caduti. Le squadre di soccorso sono al lavoro e la centrale operativa di via Messina ha ricevuto una sessantina di chiamate di soccorso. A Milano c'è stato un intervento di soccorso in zona stazione centrale per un tetto pericolante.

L'allarme lombardo per il matempo

Intanto il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un nuovo avviso che conferma la criticità arancione (moderata) per temporali nella giornata di oggi - con una intensificazione nel tardo pomeriggio e possibili fenomeni di forte intensità come grandine, raffiche di vento e locali accumuli di pioggia - e segnala nuovi livelli di criticità gialla (ordinaria) per il rischio idrogeologico, a partire dal pomeriggio, e per il rischio idraulico dalla mezzanotte. Le intense piogge previste oggi, domani pomeriggio, nella notte tra domenica e lunedì e lunedì stesso, preoccupano per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro.

A Milano torna la paura