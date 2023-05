Il pilota F1 Yuki Tsunoda spala il fango a Faenza: "Una notte orribile, aiutateci"

Il richiamo è stato forte, il pilota di Formula 1 dell’AlphaTauri Yuki Tsunoda non se l’è sentita di lasciare soli quelli che ormai sono diventati i suoi concittadini e ha deciso di dare una mano in prima persona per recuperare i danni provocati dal maltempo. Dopo l’annullamento del Gran premio di Imola Tsunoda non è tornato in Giappone, sua terra d’origine, ma si è recato a Faenza, dove vive da due anni, per aiutare i residenti a spalare il fango dalle strade e dalle abitazioni.

Il gesto

Altri piloti del circuito hanno espresso solidarietà alla popolazione dell’Emilia Romagna per le vittime del mal tempo e per i disastrai provocati dalla pioggia e dalle esondazioni, ma nessuno si è rimboccato personalmente le maniche per fornire un apporto concreto agli abitanti del luogo. Ecco perché il gesto, molto apprezzato dai faentini, è stato immortalato con le fotocamere dei telefonini di diversi cittadini e postati sui social media.

Il 23enne ha imbracciato una pala e una scopa ed è sceso in strada insieme a tanti faentini per togliere dalla carreggiata i detriti e la melma accumulata dopo l’alluvione. Faenza è una delle città dell’Emilia Romagna maggiormente colpite dal maltempo. Su suo profilo Instagram, Tsunoda ha scritto: “Dopo una notte orribile la città è pesantemente colpita: polvere, fango, e odore di benzina ovunque. Attualmente le persone stanno lottando per trovare cibo e soprattutto posti dove stare, dopo che molti sono stati evacuati dalle proprie case. Per favore, tutto quello che potete fare per aiutare è apprezzato, non importa quanto grande o piccola sia la donazione” .

La solidarietà

Anche la scuderia del pilota giapponese, l’AlphaTauri ha voluto far sentire la propria vicinanza ai romagnoli avviando una raccolta fondi. Molto importante anche la partecipazione della scuderia Ferrari che ha donato una cifra consistente agli alluvionati. Colpito dall’evento catastrofico è stato anche l’altro pilota dell’AlphaTauri Nyck de Vries, il quale, come riporta il quotidiano Fanpage, ha girato un video in alcune zone colpite dal maltempo mentre tentava di lasciare l’Emilia Romagna per ritornare nella sua abitazione di Monte Carlo.