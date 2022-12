"Mano razzista e fascista": la gaffe del "prete dei migranti"

Ha "postato" una targa commemorativa in memoria di due cittadini senegalesi uccisi a Firenze ormai undici anni fa (nel 2011) da un cinquantenne di Pistoia. Peccato solo che, nel condannare il gesto sulla pagina Facebook della parrocchia, abbia tanto indirettamente quanto indistintamente accusato di razzismo un'intera comunità, che invece razzista non è. E quella che è a quanto pare stata intesa come una goffa generalizzazione grossolana non gli è stata perdonata nemmeno dai suoi stessi sostenitori, alcuni dei quali lo hanno apertamente criticato invitandolo a non generalizzare. Questa la "gaffe" della quale sarebbe stato protagonista sui social network don Massimo Biancalani, il "parroco dei migranti" di Vicofaro (una frazione del Comune di Pistoia, in Toscana) che da anni ospita rifugiati nella sua chiesa.

A scatenare la discussione è stata un'immagine che il parroco toscano ha pubblicato su Facebook: "Per Mor Diop e per Samb Modou, uccisi da mano razzista e fascista - 13 dicembre 2011". Una targa che si riferisce all'omicidio di due stranieri avvenuto oltre un decennio fa nella vicina Firenze, quando Gianluca Casseri aprì il fuoco contro alcuni africani che esponevano la propria mercanzia sui banchi del mercato di un quartiere fiorentino particolarmente affollato. Casseri, che stando alle cronache dell'epoca si tolse la vita dopo l'azione compiuta, viveva da qualche tempo a Firenze, ma era originario di Pistoia (di Cireglio per l'esattezza, un piccolo borgo dell'Appennino). E a far storcere il naso a ben più di qualche navigante non è ovviamente stata la foto, quanto la didascalia aggiunta da don Biancalani a proposito dell'origine dell'esecutore della "strage dei senegalesi".