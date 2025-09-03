Marocchino picchia una donna che gli fa l'elemosina: arrestato

Gravissimo episodio di violenza a Cantù, in provincia di Como, dove i carabinieri hanno arrestato un marocchino irregolare sul territorio per aver aggredito una donna. Tutto è iniziato all'esterno di un supermercato, dove la vittima, anche lei straniera ma regolare, si trovava per fare la spesa. Vedendo l'uomo in difficoltà, ha avuto uno slancio di generosità e gli ha allungato dei soldi per permettergli di fare la spesa. È stato lui stesso a chiederle se poteva aiutarlo e lei non ha esitato un attimo a offrirgli una banconota da 10 euro.

Per ragioni incomprensibili, però, il marocchino si è avventato contro la donna, colpendola al volto con estrema violenza. È stato solo l'intervento di un altro uomo, ghanese, a evitare che la situazione degenerasse e che l'aggressore potesse fare veramente male alla vittima. Si è frapposto fra i due e ha fatto scudo con il suo corpo alla donna, che così ha potuto allontanarsi. Altri testimoni presenti al momento dell'aggressione hanno chiamato il 112 e una volante è immediatamente arrivata nel parcheggio del supermercato per identificare tutti i soggetti coinvolti nell'aggressione.

Tutti e tre sono stati accompagnati nella caserma di Cermenate per adempiere agli obblighi burocratici del caso, ma mentre i militari tentavano di concludere le pratiche, il marocchino si è opposto all'identificazione. I carabinieri hanno dovuto faticare per riuscire a contenerlo e sono stati costretti a procedere contro di lui, arrestandolo con l'accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. È stato accompagnato al carcere del Bassone a Como ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratta dell'ennesimo episodio senza senso che vede coinvolti soggetti che non sono regolari in Italia e che non hanno diritto a permanervi.

La violenza contro la donna che ha cercato di aiutarlo si inserisce in un quadro molto più grave che demarca la percezione di grave insicurezza in molte zone del territorio.

Solo poche ore prima una ragazzina di 18 anni a Milano è statada un uomo, descritto come, mentre andava a prendere il treno. Sono solo due esempi di quello che sta succedendo in Italia a causa dell'che per troppi anni è stata tollerata.