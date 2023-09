Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile: sospesa l'alimentazione

Il boss di Cosa nostra Matteo Messina Denaro versa in una situazione critica. Attualmente l'ultimo padrino, arrestato lo scorso sedici gennaio è ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale de L’Aquila ed è in come irreversibile. Pochi minuti fa i medici hanno sospeso l'alimentazione.

IN AGGIORNAMENTO