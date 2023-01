La nuova "moda": spopola il "Matteo Messina Denaro style"

In Italia, anche un capo mafia può diventare influencer nel senso più ampio del termine. Da quando Matteo Messina Denaro è stato arrestato a Palermo, ormai una settimana fa, pare che in Italia in tanti abbiano deciso di replicare l'abbigliamento indossato dal boss nelle (poche) immagini concesse della sua cattura. Vai a capire cosa passa nella testa di decide di vestirsi come un mafioso, un cruento assassino.

Il caso è diventato virale quando è stato trattato dal deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli sui suoi social ma in realtà la foto di un uomo che indossa gli stessi abiti di Matteo Messina Denaro circola già da giorni, da poco dopo il suo arresto. Cappellino di lana beige, cappotto di montone, pantaloni abbinati e scarpe da ginnastica chiare sono l'outfit sfoggiato da chi si è convinto che quello sia uno stile cool. Senza soffermarsi sulle implicazioni sociologiche e sui motivi che possono spingere una persona a vestirsi come una replica di boss mafioso, veramente qualcuno crede che questo outfit sia alla moda? No, seriamente.

Il montone sembra arrivare direttamente da un armadio degli anni Ottanta, la cuffia in lana calata così sugli occhi non renderebbe giustizia nemmeno a Daniel Craig e i pantaloni cargo arrivano direttamente dal fondo di un armadio, dove sono stati dimenticati negli anni Novanta. Potrebbe essere un caso, magari è solo un elemento convinto che vestendosi così possa essere alla moda o più interessante, ma si sta sviluppando un fenomeno preoccupante, soprattutto nel sud Italia, che punta all'emulazione dello stile Messina Denaro, a simulare quello che ormai viene riconosciuto come l'abbigliamento del boss. Certo, siamo a carnevale, ma nei negozi sono in vendita le giacche "Messina Denaro" e questo fenomeno, che sta dilagando, perplime.