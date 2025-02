Maxi frode di oltre 100 milioni: scattano perquisizioni e sequestri, 179 indagati

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Dalle prime ore di questa mattina è in corso l'operazione "Ombromanto", e sono subito scattati sequestri e perquisizioni delegati dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia. Nel mirino sono finite 87 persone e 4 società, domiciliate in diverse province d'Italia, di cui 23 in provincia di Reggio Emilia. Ammonta a 179 il numero degli indagati, indiziati di aver preso parte a un'organizzazione criminale radicata a Reggio Emilia che si sarebbe contraddistinta per reati tributari, tra cui frodi fiscali e indebita compensazione di crediti d'imposta per quasi 104 milioni di euro. Una cifra altissima.

Oltre a Reggio Emilia, le attività stanno interessando le province di Bologna, Piacenza, Parma, Modena, Rimini, Bolzano, Torino, Asti, Milano, Pavia, Monza, Verona, Perugia, Terni, Firenze, Pisa, Pesaro, Roma, Rieti, Frosinone, Pescara, Napoli, Caserta, Benevento, Taranto, Crotone e Trapani.

Alle ore 10:30 è prevista una conferenza stampa per spiegare i dettagli dell'operazione, alla presenza del procuratore capo Gaetano Paci e di Filippo Ivan Bixio (comandante provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia).