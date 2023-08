"Daremo un segnale fisico che lo Stato c'è". Meloni in prima linea a Caivano

Applausi e cori per Giorgia Meloni al suo arrivo nel quartiere Parco Verde di Caivano. Il presidente del Consiglio ha come prima tappa della sua visita la parrocchia di San Paolo Apostolo per un incontro privato con don Maurizio Patriciello e il prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Ad accompagnare il premier ci sono il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il responsabile del ministero dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Presenti, inoltre, il sottosegretario di Stato, Alfredo Mantovano, e il capo della Polizia, Vittorio Pisani.

L'incontro tra il presidente del Consiglio e don Patriciello è durato oltre un'ora e al termine il parrocco ha ragguagliato sulle rassicurazioni di Meloni: " Entro la primavera del 2024 il centro sportivo di Caivano riaprirà. Mancano pochi mesi, ma credo che manterrà la sua parola. Meglio di così non poteva andare. Noi abbiamo un desiderio grande di applaudire ma se le promesse, come accaduto altre volte, non verranno mantenute sapremo anche fischiare ". Nel successivo punto stampa, Meloni spiega: " Io penso che uno Stato serio ed una politica coraggiosa devono mettere la faccia sulle cose difficili da risolvere assumendosene la piena responsabilità. Non siamo qui solo per la pur doverosa condanna e solidarietà, siamo venuti a qui a dire che ci mettiamo la faccia ".

Una presenza, quello dello Stato, che dev'essere " seria, autorevole, costante ", che in territori " come questo non sono stati sufficientemente percepiti e forse non sufficientemente presenti ". A proposito del centro sportivo che riaprirà in primavera, Meloni ha spiegato: " Quando il centro sarà riaperto coinvolgeremo le Fiamme oro per gestirlo: vogliamo dare un segnale concreto, fisico, di uno Stato in grado di operare in tempi certi e dare risposte ". Finora, ha detto ancora il premier, " qui si è consumato un fallimento dello Stato. Siamo qui per dare segnali concreti ". Nel suo discorso, il presidente del Consiglio non ha citato solo gli ultimi casi di stupro di gruppo ma anche quello di Fortuna Loffredo, la bambina di 10 anni violentata e gettata da una delle finestre dei palazzi di Parco Verde.

Meloni aveva promesso che la sua non sarebbe stata una passerella e intende dimostrarlo: " La nostra azione, sulla quale intendo coinvolgere tutto il governo, avrà due direttrici. La prima è la fermezza contro illegalità, criminalità e droga. Questo territorio sarà radicalmente bonificato. Vi assicuro che presto vedrete i frutti dela nostra azione e i più deboli saranno sempre meno soli. Va rafforzata e sarà rafforzata la presenza delle forze dell'ordine, vedrete presto i frutti di questa visita in termini di controllo de territorio ". A Caivano arriveranno nuovi docenti e sono stati stanziani nuovi fondi in tre anni per l'apertura di un centro polifunzionale da parte del ministero della Cultura. " Il messaggio principale che noi vogliamo dare è che non devono esistere zone franche ed è un messaggio che noi diamo qui ma il Parco Verde di Caivano non è l'unico territorio che versa in queste condizioni: sono molti i territori che versano in queste e il messaggio è rivolto alle tante Caivano d'Italia ", ha detto ancora il premier.